Украинские политики-предатели, которые после начала полномасштабного вторжения сбежали в РФ – список

После 24 февраля 2022 года – начала полномасштабного вторжения России многие народные депутаты Украины от ныне уже запрещенной ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа – за жизнь") сбежали на территорию страны-агрессорки, а особенно те, кому "светил" приговор за государственную измену.

ТСН.ua рассказывает о 5 политиках-предателях, скрывающихся в России.

Экс-регионал Ефремов живет в элитных апартаментах Москвы

Экс-глава "Партии регионов" Александр Ефремов, обвиняемый в госизмене, после полномасштабного вторжения России сначала выехал в Словакию.

Александр Ефремов / Фото: УНИАН

Однако, по данным журналистов, в настоящее время экс-депутат находится в Москве. В частности, удалось установить, что Ефремов зарегистрировался в Москве в элитных апартаментах в жилом комплексе "Триумф-Палас". Эта недвижимость записана на сына экс-депутата – Игоря Ефремова.

Бывший глава "Партии регионов" обвиняется в ряде преступлений. Среди них – подозрение в содействии созданию группировки "ЛНР". Кроме того, он помогал захватывать административные здания Луганской ОВА и СБУ в 2014 году. Еще одно подозрение – в госизмене.

Александр Ефремов с 2019 года неоднократно посещал Россию, в частности, как раз накануне полномасштабного вторжения.

Экс-лидеру коммунистов Симоненко объявили подозрение

Экс-лидер коммунистической партии Украины Петр Симоненко сбежал в Россию в сопровождении спецназа во время оккупации Киевской области.

По данным СБУ, в период оккупации Киевщины Симоненко обратился к высшему военно-политическому руководству России о его "эвакуации" в страну-агрессор.

Петр Симоненко / Фото: УНИАН

"Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного в то время поселка Березовка Макаровского района, Кремль распорядился отправить туда отряд спецназа РФ. По прибытии российских спецназовцев экс-нардеп лично их встречал, а затем расквартировал в собственном доме", — сообщают в СБУ.

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С 4 до 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило "сопровождение" Симоненко и его близких через вражеские блокпосты на территорию Беларуси.

Оттуда он переехал в Россию, где был назначен заместителем председателя "Центрального комитета международного коммунистического объединения Союз коммунистических партий — коммунистической партии Советского союза".

Кроме того, в октябре 2022 года экс-нардеп принял участие в так называемой "22-й "Международной встрече коммунистических и рабочих партий", которая проходила в городе Гавана на Кубе.

А 21-22 апреля 2023 года Петр Симоненко принял участие в состоявшемся в Минске съезде "антифашистского форума". Там он высказывался за продолжение войны против Украины и оправдывал кремлевские нарративы по применению тактического ядерного оружия РФ.

На основании собранных доказательств Петру Симоненко сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Дело о госизмене экс-нардепа Ильи Кивы

Илья Кива / Фото: УНИАН

За пророссийские заявления и действия Илью Киву лишили мандата народного депутата Украины, а сам он сбежал за границу и может находиться в России, где посещает пропагандистские телешоу. Украина объявила Киву в международный розыск.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Кива призвал к насильственной смене власти, посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Его обвиняют в государственной измене и пропаганде войны (ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ст. 436, ч.2 ст. 436-1 УК Украины).

Кива публично призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Подозреваемый предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории Украины.

Олег Волошин от ОПЗЖ публично оправдывал создание "ЛДНР"

Бывшему нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ Олегу Волошину, подозреваемому в госизмене и избиении, грозит до 15 лет тюрьмы. Установлено, что до 24 февраля 2022 года он сбежал из Украины в Россию, где скрывается от суда.

Олег Волошин / Фото: УНИАН

По данным СБУ, в течение 2020-2021 годов он активно способствовал высшему военно-политическому руководству России в проведении масштабной взрывной деятельности против Украины. Он целенаправленно пытался манипулировать общественным мнением украинских граждан в интересах страны-агрессора.



Он публично распространял кремлевские нарративы по общественно-политической ситуации в Украине.

Кроме того, он публично оправдывал создание и деятельность террористической организации "ЛДНР". Также установлено, что Волошин нанес телесные повреждения другому гражданину.

Медведчука обменяли на 200 украинских пленных

Виктор Медведчук / Фото: Associated Press

Кум президента России Путина и экс-нардер Виктор Медведчук был задержан в апреле 2022 года при попытке сбежать через Приднестровье в Москву. Его в военной форме Вооруженных сил Украины задержали в Киевской области.

В первые дни полномасштабной войны Медведчук сбежал с места домашнего ареста, после того как с него решением суда был снят электронный браслет. Все это время Медведчука искала специальная группа профессиональных следователей.

Экс-глава СБУ Иван Баканов тогда сообщил, что Медведчука под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег хотели довезти до украинской границы. Там – на лодке переправить в т.н. "Приднестровскую Молдавскую Республику", где его уже ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ. Они и должны были доставить Медведчука в Москву.

Когда Медведчук находился под следствием в Украине, его жена Оксана Марченко даже записала видеообращение к президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану с призывом вытащить из тюрьмы своего мужа Виктора Медведчука, которому инкриминируют государственную измену.

А уже в сентябре 2022 года Украина провела масштабный обмен – из плена вернули 215 военных вместо Медведчука, среди которых – 108 бойцов "Азова".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Как выглядит дом, где больше месяца скрывался Виктор Медведчук

Все же оказавшись в територии РФ Медведчук иногда делает различные пророссийские заявления, комментируя войну в Украине. В частности, он предлагал завершить войну по так называемому "корейскому плану": когда часть государства отдадут россиянам.

А недавно кум Путин потребовал трибунала над президентом Украины Владимиром Зеленским.

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