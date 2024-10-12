Украинские селяне размышляют, как заставить "Шахеды" пахать грядки: почему эксперты в шоке

В последнее время в соцсетях появился ряд видеороликов, на которых мужчины пытаются отремонтировать или, как они говорят, "оживить" двигатели сбитых и найденных "Шахедов".

Одно из таких видео было записано в гараже, где стоит легковой автомобиль с черкасскими номерами. На видео два человека демонстрируют и хвастаются, как они удачно запустили двигатель "Шахеда" со сломанным пропеллером. На этот ролик отреагировали около 26 тыс. пользователей соцсетей, прокомментировали более 300 человек.

Аудитория комментаторов сразу разделилась на тех, кто отнесся к ситуации с юмором, мол, смекалистые украинцы могут заставить работать двигатели дронов-убийц на общественную пользу или, возможно, продают их как картофель на базаре, и тех, кто скептически отнесся к качеству такой техники .

Тот самый гараж, где мастера "оживляли" двигатель "Шахеда". Коллаж ТСН.ua

Один из комментаторов написал, что в Одесской области даже появляется такое явление как конкуренция среди искателей сбитых "Шахедов". По словам этого мужчины (на аватарке он изображен в военной форме), был случай, когда в Килийском районе был сбит "Шахед", упавший в пределах одного из сел.

"Ночью было лень ехать искать, запланировали на утро. На следующий день выехали, а там только след остался. Сп**дили", — написал комментатор по имени Василий.

Еще один из автором комментария анонимно написал под видео: "Куплю. Даю 2 тыс. грн".

Еще один из заинтересовавшихся видео в комментариях размышлял, а можно ли этот двигатель поставить на мотоблок и пахать огород, мол, будет некий "раб на дачном участке".

Другие комментаторы утверждают, что якобы видели объявление, где продавцы предлагали нерабочий двигатель за 20-86 тыс. грн., но подтверждения этому нет.

ТСН.ua обратился за комментарием к экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, уже имеющим немалый опыт в вопросах исследования в том числе вооружения, которое использует путинская армия.

Специалисты этого учреждения неоднократно исследовали и "Шахеды". С их слов можно понять, что те, кто продает двигатели "Шахедов" за тысячи гривен – своего рода Остапы Бендеры. Эксперты мотивируют это тем, что эти двигатели "Шахедов" отрабатывают свой ресурс во время одного полета, а наивные потенциальные покупатели считают, что это якобы классная техника.

Кроме того, запчасти "Шахедов" могут нести серьезную скрытую опасность, о которой мало кто догадывается.

"После сбития силами и средствами противовоздушной обороны российских дронов и ракет, их части и обломки могут оставаться опасными для гражданских людей. Всегда имеется остаточный риск взрыва, то есть боевые части или их фрагменты могут не разорваться при сбитии, что создает угрозу для людей даже время спустя. Эти фрагменты могут сдетонировать в любой момент при контакте, поэтому крайне важно, чтобы с ними работали специалисты с соответствующей подготовкой", – сообщили ТСН.ua эксперты лаборатории военных исследований КНИИСЭ.

По их данным, есть и скрытая опасность, которую гражданский человек не способен увидеть.

"Кроме того, в экспертной работе мы встречали случаи, когда россияне устанавливали скрытые механизмы подрыва в дронах, таких как "Shahed 136", которые активируются при попытке вмешательства в эти устройства. Визуально, на первый взгляд, эти специфические "ловушки" не просматриваются, а потому могут опять же неподготовленному человеку нанести значительный ущерб ", — сообщили нам специалисты КНИИСЭ.

Носители важной информации

По словам экспертов, даже обломки российского вооружения могут стать источником важной информации для специалистов.

"В конце концов, нам важно иметь первоисточники важной информации, идентифицируемой по частям и обломкам российского оружия. Эти фрагменты могут содержать важную информацию для экспертного анализа. Их сбор гражданскими может привести к потере ценных данных, помогающих изучать тактику или технологии противника. Таким образом, какие-либо действия с обломками дронов или ракет несут риск для здоровья и жизни, поэтому наилучшим решением является немедленное уведомление соответствующих служб", — отмечают эксперты лаборатории.

Гражданские охотники за "Шахедами" покупают "кота в мешке"

По словам экспертов, двигатели "Шахедов" имеют признаки низкокачественной техники.

"По качеству материалов двигателей они просто чаще всего остаются наиболее сохраненными после обезвреживания этого типа боеприпаса. Двигатели дронов, в частности типа "Shahed", спроектированны для кратковременной работы — на несколько часов полета, речь идет об ограниченной мощности и ресурсе. Глобально, они изготовлены из материалов, которые не предназначены для долгосрочного использования годами, поэтому продолжительность их функционирования в других бытовых сферах остается под большим вопросом", — говорят профессиональные "технари" КНИИСЭ.

Резюмируя, добавляют: "Таким образом, риски при контакте с обломками оружия или дронов для гражданских людей в личных целях очень высоки. В случае обнаружения таких объектов важно вести себя осторожно, быть сознательными и немедленно сообщать в соответствующие службы, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих".

По данным открытых источников, с начала полномасштабного вторжения с помощью украинской ПВО было уничтожено более 8800 "Шахедов".

Как стало известно ТСН.ua, в Нацполиции уже изучают видео "оживления" двигателей "Шахедов", чтобы дать правовую квалификацию действиям гражданских охотников за этими запчастями.

В соцсетях "технари" хвастаются запуском найденных сбитых "Шахедов".

Ранее сообщалось о том, что военный эксперт Олег Жданов предупредил о массированных обстрелах и назвал дату.

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