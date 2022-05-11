Украинские солдаты имеют законное право захватить Путина в Москве: интервью с депутатом Бундестага

Германия поддерживает полноправное членство Украины в ЕС. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев.

Более того, несколько политиков от Социал-демократической партии (которая является сторонницей дружбы с Россией) канцлера Олафа Шольца выступают за ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС. В это трудно поверить, ведь в течение первых дней после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля Германия взвешивала, действительно ли нужно отрезать российские банки от SWIFT.

Сегодня Берлин в отличие от Будапешта, Вены и других твердо поддерживает эмбарго на экспорт российской нефти. Германия готова передать нам 30 танков Gepard с зенитными установками и 7 самоходных пушек-гаубиц Panzerhaubitzen 2000 (дальность до 40 км). Хотя решение о поставке нам тяжелого вооружения далось Берлину нелегко, все же Бундестаг принял соответствующую резолюцию.

С 24 февраля Германия в своей политике по отношению к России совершила разворот на 180 градусов. Но недоразумений между Киевом и Берлином это не снимает. Олаф Шольц так и не посетил Киев, хотя Владимир Зеленский приглашал его в гости 9 мая. Более того, в Берлине до сих пор не скрывают обиды на отказ Киева принять президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Чтобы понять, что же мешает Германии быстро принимать решения, не оглядываясь на Москву, мы встретились на интервью с депутатом Бундестага от партии "Христианско-демократический союз" (напомним, что это также и партия Меркель – ред.) Томасом Хайльманом.

Кстати, после появления в начале апреля скандальной статьи в "РИА-Новости" под названием "Что Россия должна сделать с Украиной", где черным по белому речь шла о призыве к геноциду и уничтожению Украины, Хайльман обратился с жалобой на статью безумного Сергейцева в прокуратуру Берлина.

ТСН.ua записывал интервью в большом конференц-зале с прекрасным видом на главное историческое здание Рейхстага. И, как рассказал Хайльман, на самом деле этот зал был отдан для заседаний пророссийской партии "Альтернатива для Германии". Несмотря на это, депутат рассказал нам, как довести Путина до Гааги, что ему говорила Меркель о Путине, и верит ли Германия в победу Украины.

– Вы обратились с жалобой на статью Сергейцева в "РИА-Новости" в прокуратуру Берлина. Почему?

– Когда я впервые услышал об этой статье, я был в шоке. Возможно это из-за немецкой истории, которая в середине прошлого века имела период оккупации части России, особенно украинской территории, и убивала людей. Поэтому в нашем политическом мышлении есть определенная чувствительность, что это предотвратить в будущем. Эта статья сама по себе позор, который был опубликован на государственной платформе. И я подумал, что я должен что-то сделать. Поскольку я юрист и являлся сенатором в Юстиции Германии, я знаю, что это преступление во всем мире. Я был уверен, что это должен рассматривать прокурор. Поэтому, прочитав статью, я обратился в прокуратуру.

– Есть ли уже результаты вашего обращения?

– Да. Берлинский прокурор согласился, что это потенциально преступление, и направил жалобу на рассмотрение самого высокого прокурора Германии. Я также передал свою жалобу в прокуратуру в Москве и они уже подтвердили, что мое обращение поступило. Но боюсь, что они никого не накажут, потому что это официальная российская политика. Но, тем не менее, они должны дать формальный ответ. Еще в 1953 году Советский Союз согласился с тем, что геноцид является преступлением. Нелегко формально найти причину, почему не рассматривать это как преступление. И, надеюсь, это даст им хотя бы небольшое представление, почему совершенно ужасно, что они собираются делать в Украине. И я уже говорил с некоторыми коллегами в других парламентах, должны ли мы делать это в большем количестве стран мира, чтобы развернуть дискуссию о том, что действует закон ООН, согласованный Россией, запрещающий такие действия.

- Каких результатов ожидаете? Что это может быть?

– Может быть три результата. Если прокурор соглашается с тем, что это преступление, он обычно требует ордер на арест от общественного судьи. А потом его можно интегрировать в систему Интерпола, которая и есть международный ордер на арест. Это означало бы, что эти лица (автор статьи – ред.) не могут выезжать за пределы России, потому что даже в Дубае или Индии их могут арестовать. Это демонстрация того, что это ужасная статья, и тем людям, которые написали эту статью, будут последствия.

Если прокурор согласится с моим мнением, что это преступление, он попросит судью об ордере на арест. И если судья согласится еще на ордер на арест, следующим шагом будет интеграция этого решения в Интерпол. И если это произойдет, автор этой статьи практически не сможет путешествовать по ордеру на арест. Он будет арестован в Турции или Индии. Поэтому ему будет сложно путешествовать без риска быть арестованным.

– Германия верит в украинскую победу?

– Мы видим этот шанс. Но это сложно предсказать. Я не был в Украине с начала войны. Мне трудно сказать, как действуют военные, какое у вас оружие. Это военная тайна. Поэтому трудно что-то сказать заранее. Но если бы вы спросили меня об этом два месяца назад, я бы сказал, что у Украины нет никаких шансов. Но это, очевидно, было ошибочным прогнозом и Путина, который думал, что захватить Украину это легкий путь. И мы должны учитывать, что Украина сейчас защищает не только собственную страну, но свободу всего западного мира. Поэтому Украина должна получать любую поддержку.

– Была ли политика Германии по отношению к России все эти годы неправильной? Особенно когда Меркель была на должности? Как я вижу, дискуссия в Германии уже началась.

- Не только в Германии. Я имею в виду, что результат удручает. Мы пытались избежать войны. Теперь у нас есть война. Это была не лучшая политика, которой мы придерживались, как западный мир, так и в основном Германия. Я разговаривал с Меркелем. Я знаю его 20 лет. И она всегда говорила, что Путин лжет. Потому она никогда не верила Путину. Она сказала мне лично во время разговора один на один, что совсем не доверяет Путину. Она сказала, что он лжет. Поэтому мы не удивляемся, что он лжец. Не считая того, германский опыт во время Холодной войны свидетельствует, что интенсивные экономические дела помогают понизить градус, успокоиться. И это было присуще не только Меркелю, но и обычной немецкой вере немецкого политического класса от левого до правого крыла.

Мы не доверяем им (русским – ред.) лично и знаем, что они, к сожалению, нам врут, но если экономические интересы зависят от нас настолько, как и мы от них, это помешает им совершать абсолютно иррациональные действия. Так было в 1970-1980 годах, когда был Советский Союз. Драматически или катастрофически этого уже нет из-за того, что сделал Путин. С одной стороны, учитывая количество жертв в Украине. С другой стороны, экономически это абсолютное самоубийство для России. Это вернет Россию на 30-40 лет назад. Это точно. Экономический спад будет невероятным и будет усиливаться. Мы видим, сколько людей уже уехало из России, сколько отношений было разорвано и т.д. Поэтому с экономической точки зрения, начинать эту преступную войну против Украины было совершенно нелогично.

И наше мнение, которое, к сожалению, было ошибочным, заключается в том, что если у нас будет больше экономических отношений, будет меньше шансов, что они начнут войну. Но этот прогноз был ошибочным. И ошибалась не только Меркель, но и многие немецкие политики. Я бы сказал, что все немецкие политики, включая меня и многих других стран.

– Когда мы говорим о немецкой энергетической политике по отношению к России. Эмбарго на экспорт угля ЕС будет действовать с августа. Также Берлин согласился на нефтяное эмбарго ЕС, верно?

– Да, это будет совсем скоро. Было заявление министра энергетики Германии, который сказал, что нам нужно всего несколько недель, чтобы это сделать.

– Что это значит для экономики Германии?

– Мы стараемся подготовить Германию к независимости от российской нефти таким образом, чтобы это был минимальный ущерб для немецкой экономики. Это мешает нам это сделать немедленно. Есть некие структурные трудности. Например, Польша готова помочь Восточной Германии (помогая мощностям своего НПЗ в Гданьске – ред.), полностью зависящей от российской нефти. Следовательно, средняя зависимость составляет всего 30%. Но в восточной части Германии – это 100%. Так что на нефтяных станциях просто не будет газа на несколько недель. А дальнейший экономический ущерб станет большой проблемой для людей и промышленности. Поэтому мы стараемся делать это шаг за шагом.

В большей степени то же с газом. К сожалению, мы зависимы от российского газа. Это очень сложная тема. Многие германские компании имеют долгосрочные контракты с очень низкими ценами по сравнению с рыночными. К примеру, крупнейшая компания-импортер газа Uniper (немецкая энергетическая компания, базирующаяся в Дюссельдорфе – ред.) имеет 50% на долгосрочной основе до 2024 года. Они все еще платят 20 евро за газ. Это была цена до кризиса, потому что это долгосрочный контракт. Если мы сейчас бойкотируем поставки газа со своей стороны, то Россия может свободно взять таких же "ребят" (другие компании – ред.) и продавать им этот газ дороже на рынках. Потому экономически это не так просто. Ладно, если они продадут Китаю только 50% газа по сегодняшним ценам, они заработают больше денег, чем если бы продолжали поставлять Uniper.

И это только один аспект. Если Россия в одностороннем порядке прекратит поставки газа, они должны будут заплатить разницу, потому что контракты с европейскими компаниями останутся в силе. Если мы на это не согласны, в наших контрактах написано "бери или плати". То есть, мы не обязаны брать газ, но мы все равно должны за него платить, даже если физически не берем. Так что россияне могут довести нас до суда. Поэтому я не очень уверен, насколько это поможет Украине. В частности, мы получаем газ из России и снабжаем его Украиной. Это итог соглашения о "Северном потоке-1". Поэтому мы покупаем его в России и продаем в Украину, чтобы сделать Украину более независимой от России. Вопрос сложнее, чем не платить Путину за то, что нам действительно не нравится. Но мы должны над этим работать.

В долгосрочной перспективе мы точно не будем покупать российский газ. А долгосрочный ущерб российской экономике невероятный. Россия обанкротится, это точно. Я думаю, что это неизбежно. И президент Еврокомиссии сказала то же. Если вы сочтете, российская бизнес-система рухнет. Это результат точно будет, как война России против Украины ни закончилась. Коллапс России неизбежен.

– Хорошо. Когда в России будет дефолт?

– Если бы мы могли предсказать будущее, мы были бы миллиардерами. Это сочетание многих факторов. Это не только дефолт российских обязательств перед международными рынками. Россия развалится внутренне. У России нет стратегии экономической независимости и пытается делать сейчас все с Китаем, Индией и частично Турцией. Таким образом, мир снова будет разделен между двумя силами, как это было до 1989 года. Изолированная российская система может выжить только если Китай начнет покрывать часть российских потерь. Тогда Россия будет полностью зависеть от Китая. Но внутри них это невозможно, если они не готовы продавать свою энергию западным странам в целом. Вся бизнес-модель России рухнет.

– Надеюсь. Относительно энергетики у них нет газовых труб в Китай. Поэтому они просто не смогут перенаправить свои поставки газа из Европы в Китай. У них для этого нет инфраструктуры.

– Да. У них есть только один небольшой маршрут в Китай. А для строительства нового дополнительного им понадобится не менее 10 лет. Стратегически Россия проиграла. Поэтому мы так удивились, когда они начали эту полномасштабную войну. Потому что у них слишком много недостатков. К примеру, 1 миллион человек из IT-индустрии уже покинули Россию. И это даст эффект. Не сразу, но эффект будет. Я тоже вижу, сколько врачей уехало из России. Поэтому у них будут большие проблемы даже в системе здравоохранения.

Потому то, что сделала Россия, абсолютно иррационально. И мы знаем, что некоторые российские олигархи приходили к Путину и говорили: "Это не в интересах России". А он ответил: "Ты можешь быть здесь дважды. Первый раз сейчас, а во второй будешь в тюрьме". Это были его ответы олигархам, исторически находившимся на его стороне.

– Вы это точно знаете?

– Это надежный источник. Я не присутствовал на той встрече, как вы можете себе представить. Но это отчеты русских олигархов, которыми владеет западная разведка.

– Какие цели у Путина? Никто не знает, что у него в голове…

- Я тоже.

– Но это даже не восстановление СССР. В своих статьях и речах он апеллирует к Российской империи, которая значительно больше территории Украины.

– Да. Я не знаю больше, чем вы, потому что я слушаю только то, что он говорит. И я считаю, что он лжец. Но у меня впечатление, что он действительно хочет войти в историю как российский лидер, восстановивший Российскую империю. Но, по крайней мере, экономически он терпит неудачу, даже если выиграет войну против Украины, которая потом будет полностью уничтожена. Поэтому в долгосрочной перспективе у него не будет финансовых поступлений, чтобы удерживать Украину, потому что ему нужно будет постоянно иметь какие-то войска на местах в Украине. А для России это не так-то просто. По всей видимости, он верил, что большинство украинского народа его примет. Я не знаю, понял ли Путин, что после Бучи и других военных преступлений этого не было и никогда не будет. Россия не добилась успеха в Афганистане во времена СССР, потому что там им тоже были не рады. Поэтому в конечном счете они были вынуждены выйти из страны. Для Украины одним из важных вопросов является то, чем закончится война на востоке Украины в Луганске и Донецке, о чем мне об этом трудно сказать.

– Есть ли у Германии уже какие-то предварительные расчеты, возможно в Бундестаге, по поводу потерь для немецкого ВВП и экономики, если Путин перекроет газовый вентиль?

– Есть некоторые расчеты экспертов, которые спорят между собой о размере убытков. Об этом публично спорят даже экономисты, это будет 6 или 9%. Наверное, это нанесет значительный ущерб. Но вы должны понимать, что если Россия завтра прекратит экспорт газа, то в ближайшие полгода ничего не произойдет.

– То есть, немедленного вреда не будет?

– Но будет значительный дефицит газа. Сейчас мы пытаемся выяснить, кто будет получать газ и как, если Россия прекратит экспорт газа. Наша промышленность сильно зависит от газа. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы потерять как можно меньше. Но мы не можем точно предсказать погодный фактор. Мы точно не знаем, поскольку цены на газ уже выросли, сколько людей перестали пользоваться газом. Поэтому влияние колебаний цен очень сложно предсказать. Также мы не знаем сколько могут доставить наши соседи. Поэтому есть много опасных факторов. И мы еще не знаем, насколько гибкой будет экономика, чтобы приспособиться и найти другие пути снабжения. Если, например, наша химическая промышленность сможет производить в Германии, используя газ, будут ли они иметь такие же мощности в Турции или других странах и доставлять свои товары в Германию. Но цена на конечный продукт будет выше, чем от производства того же товара в Германии. Тогда у их клиентов и заказчиков не будет материала, и нам придется прекратить производство. Поэтому это очень сложно предсказать. В течение двух месяцев между учеными продолжаются дискуссии о том, насколько большими могут быть убытки. И это будет продолжаться до тех пор, пока мы этого не попробуем. Но чем позже это произойдет, тем лучше мы подготовимся.

– Вы уже считали, на сколько может увеличиться тариф для конечного потребителя?

– Цена газа на рынке сегодня уже включает риск прекращения поставок. Потому что сегодняшняя рыночная цена – это спекуляция по поводу будущего. Это легко понять, если вы покупаете валюту, доллар, влияние разницы процентных ставок на экономическое развитие, заложенное в современный курс. Поэтому экономический ответ состоит в том, что на спотовом рынке мы видим, что цены на газ в десятки раз выше, чем раньше. Но это скорее теоретический ответ. Я не могу вам больше сказать, потому что не знаю. Никто не знает.

- Можете ли вы объяснить украинцам, что происходит внутри правительственной коалиции? Ибо, с одной стороны, мы видели довольно сильную речь канцлера Шольца только через несколько дней после начала полномасштабной войны в России.

– 27 февраля.

– А сейчас видим определенное напряжение внутри коалиции. Кроме того, некоторые немецкие СМИ распространили информацию о риске отставки Шольца.

– Этого не будет.

– Хорошо. Но что происходит?

– Действующее правительство с начала войны сделало разворот на 180 градусов. И это вызывает нехорошие чувства конкретно в Социал-демократической партии. Карьера многих их политиков начиналась с так называемых "пацифистов". И они исторически блокировали любые деньги на оборону. Точно те же люди сейчас не соглашаются, чтобы мы на большой скорости предоставляли Украине оружие. Это вызывает определенные внутренние трудности и замедляет действия политических руководителей в целом. Украине это сложно понять. Война длится уже больше двух месяцев. Но для политики это очень короткий срок.

Поэтому шаг за шагом они должны договориться о большем. А канцлер Олаф Шольц находится как раз в этой медленной части своей партии. Но люди ожидают, что он, как лидер нации, возглавит эту трансформацию. Часть этого – это способность коммуникировать, что, если честно, не очень хорошо получается, даже с его стороны. Это уменьшило доверие со стороны наших союзников, в частности, Украины. Доверие снизилось. Поэтому я не могу обещать, что мы будем достаточно скорыми. Но одно решение уже было принято.

– Да, Бундестаг принял постановление о поставках тяжелого оружия в Украину.

– Но уже есть следующая проблема. Мы решили поставить тяжелое вооружение. Но мы выбрали, почему я не могу объяснить, самое сложное оружие, о котором только можно подумать, называемое "Гепард". Это 60-летняя конструкция с двумя системами: одна – чтобы смотреть, где находится самолет; а затем мы должны переключиться на другую, чтобы преследовать его и сбить. Количество тренировок, которые нужно провести, чтобы научиться этому процессу (который еще и совсем не цифровой), очень сложно. "Гепард" находится без обеспечения 30-35 лет. Немецкие военные не используют его уже 18 лет. Поэтому боеприпасов к "Гепарду" у нас нет. Единственная страна, у которой их есть, это Бразилиа.

Поэтому я, честно говоря, не могу объяснить, почему это была самая лучшая идея поставить "Гепарды" Украине. Мы долгими днями говорила, и Украина спрашивала, может ли Германия быстро оказать помощь. А сейчас поставляем "Гепарды". И это вызовет следующую сложность. Поэтому я не очень оптимистичен в этом плане. Но хорошо то, что мы, во-первых, приняли всеобщее решение; и, во-вторых, США начали процесс Рамштайн, где страны будут систематически координировать свои действия. Это существенно поможет Украине. И надеюсь, этого будет достаточно, чтобы помочь Украине завершить эту войну.

- Вы верите, что Путин когда-нибудь ответит за свои военные преступления в международном трибунале?

– Нет, пока его не поймает Украина, не произойдет ли в Москве революция.

– Может ли Украина рассчитывать на репарации?

– Юридически понятно, что да. Проблема в том, что Россия не принимает никаких решений Международного Гаагского суда. Но это может измениться, как это было в Сербии. В первую очередь для тех людей, которые совершили эти преступления, в том числе военных, совершивших преступления в Буче. Никогда не знаешь, попадут ли они в суд и будут пожизненно заключены. Это может произойти через годы, поэтому мы должны тщательно задокументировать все эти преступления сейчас. Пока они не умрут, они не могут быть уверены, что не попадут в тюрьму, когда куда-нибудь путешествуют. Я очень рекомендую сообщить об этом из-за соцсетей, что российские солдаты, совершавшие и продолжающие совершать эти преступления, будут отвечать перед судом через годы. И примеров у нас много. В частности, война в Сербии, где это произошло, и эти преступники были отданы в суд. И это легко может произойти с россиянами. И Украине законно позволено заточить Путина и его солдат. Вы можете отправить кого-нибудь в Москву, и вы можете законно это сделать, чтобы его заключить в тюрьму.

– То есть, украинские солдаты могут это сделать?

– Да. Им позволено это сделать. Но это не просто.

- Допустили ли Германия и Франция ошибки, когда блокировали предоставление Украине ПДЧ в 2008 году на Бухарестском саммите?

– Это один из самых сложных вопросов. Во-первых, мы должны посмотреть исторические обстоятельства, которые были перед Майданом 2014 года. Во-вторых, возможно, тогда Путин начал войну против Украины намного раньше, чтобы этого не допустить. А в то время Украина не могла защититься без армии. Я не хочу защищать ложные решения, но время между 2014 годом, Минским процессом и сегодняшним днем ​​дало Украине возможность за эти 8 лет сформировать армию. Армия, действительно заслуживающая того, чтобы называться армией. Если бы эта война произошла сразу после Бухарестского саммита, Украина ее проиграла. Поэтому очень сложно ответить, основываясь на сегодняшних знаниях и решениях, принятых 14 лет назад. В частности, если бы эта война началась тогда, все бы сказали, как вы посмели впустить их в НАТО, это провокация Путина, повлекшая за собой войну. Как решить? Я уверен, что через сто лет ученые-историки будут дискутировать об этом.

– Но, возможно, пора Германии исправить эту ошибку? Если это действительно была ошибка с германской точки зрения. А если Украина выиграет эту войну?

– Если Украина выиграет эту войну, дискуссия будет вестись о том, как быстро Украина сможет стать частью НАТО и ЕС. Это возможно, если мы увидим "соглашение об остановке" (с англ. standstill agreement – ​​договор об окончании войны – ред.). Но, к сожалению, я не вижу, как может быть соглашение с Россией, когда Россия не будет стоять на условии, что Украина не может быть членом НАТО. Представьте, они потеряют Луганск и Донецк, но сохранят Крым. На этой основе будет соглашение об остановке войны. Как вы думаете, не согласится ли Украина на это соглашение, если единственным условием будет то, что Украина не будет частью НАТО?

– Мы продолжим бороться за Крым.

- Учитывая, что вся остальная территория Украины будет свободна от российских солдат. Вы на такое соглашение или нет, это решение по Украине, когда единственное условие России – это не вступление Украины в НАТО. И это произойдет. Поэтому вы не знаете, когда закончится эта война, чем она закончится, на каких условиях, и возможна ли еще для Украины быть членом НАТО. Если это возможно, я бы предложил Украине стать членом НАТО. И я поддержу это. Но у него много предпосылок.

– Итак, если я правильно понимаю, условием вступления Украины в НАТО есть возвращение Луганска, Донецка и Крыма?

– Нет таких условий. Украина не может быть частью НАТО, пока идет война. Война обычно завершается соглашением о прекращении войны. Условия соглашения о прекращении войны будут оговариваться Украиной. Я предполагаю, что Россия будет иметь условие для любого из таких соглашений, что Украина не должна стать членом НАТО.

– Вы имеете в виду нейтральный статус…

– Да, это будет российское требование. И если Украина согласится, она не сможет стать членом НАТО. Но опять же трудно предсказать, когда и при каких обстоятельствах это произойдет.

– Но если не НАТО, Украина просит гарантии безопасности.

– Я знаю о гарантиях безопасности. Можно ли представить, что Украина выиграет войну в таком измерении, что Россия безоговорочно согласится на прекращение войны? Германия сделала это в 1945 году, после начала Второй мировой войны. Но это было когда-то в истории. Поэтому я хочу осознавать, будет ли Украина членом НАТО. Не потому, что мы этого не хотим. Первый ключ находится в Украине.