Украинские спецназовцы несколько раз высаживались в оккупированном Энергодаре: эксклюзивные подробности

Украинские спецназовцы несколько раз высаживали в оккупированном Энергодаре Запорожской области. Целью этого был удар по тылу окупантов.

Об этом говорится в сюжете журналиста ТСН Андрея Цаплиенко.

Уникальное спецподразделение ГПСУ ДОЗОР несколько раз высаживалось в оккупированном Энергодаре. По словам защитников Украины, во время одного такого рейда им удалось ликвидировать до 190 окупантов.

"Мы там были неоднократно, и не один, и не два раза, и то, что мы там делали, это было как родео. Когда мы заходили к ним в тыл, работали, их просто уничтожали, за один рейд, если не ошибаюсь, у них по потерям было 190 человек", — сказал боец спецподразделения ДОЗОР.

Украинский десант, по версии окупантов, был полностью уничтожен. Но защитники говорят, что все они живы и здоровы. Военные утверждают, что такой задачи – отбить атомную станцию – тогда не было.

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Напомним, в Энергодаре ГУР поздравило оккупантов с праздником, "подарки" доставили дроны.

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