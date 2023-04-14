Украинские танкисты удивляют иностранных инструкторов в сноровке с "Леопардами": появилось видео с полигонов

Украинские военные в Польше овладевают немецкими "Леопардами". Польские, канадские и норвежские инструкторы учат их строить и прорывать танковые препятствия, украинцами они искренне поражены, говорится в ТСН.

Пересесть из советского танка в "Леопард" — это примерно как сменить запорожец на современный внедорожник. Электроника внутри, способность к быстрому заднему ходу, защита экипажа. Если советская стратегия была: в случае большого конфликта забрасывать противника массой железных жестянок — НАТО поставило на эффективность, сразу понимая: количеством техники россияне будут преобладать. "Из "Леопарда" можно стрелять на куда большую дистанцию, он гораздо быстрее, маневреннее — если советские танки едут задним ходом до 5 километров в час, немецкие — до сорока. Следовательно, на поле боя это даст украинцам заметное преимущество”, — объясняет инструктор Бритни Шки-Гизис.

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Заместитель начальника польского тренировочного центра капитан Стефанович говорит, сколько бы ни учили украинских танкистов — они хотят еще. “Тренировка длится по 12 часов в сутки, но они все равно остаются повторить какие-то упражнения, имеют вопросы по танкам, ведь понимают, что от них зависит все. Они стремятся забрать с собой в Украину максимально много знаний”, — говорит он.

На симуляторах их учат заводить мотор и маневрировать. Далее – знакомят уже с настоящими танками и обучают тактическим маневрам. “Курс, который длится здесь 30 дней, в Канаде идет три месяца, так что программа очень напряженная. Однако сюда приезжают уже опытные танкисты, знакомые с танками серии Т, так что у них уже есть понимание принципов стрельбы и механики. Так что их не нужно учить быть танкистами, их нужно научить разбираться с конкретной моделью танков”, — добавляет инструктор.

Через месяц на танковом полигоне в Свентошове собираются подготовить 21 танковый экипаж и команды технического обслуживания.

В то же время, премьер Польши во время визита в США анонсировал передачу Украине новой партии МиГ-29. И еще одна хорошая новость — Правительство Германии разрешило Польше поставку истребителей МиГ-29 Киеву.

Премьер-министр Польши не уточнил, о каком количестве боевых самолетов идет речь, но еще во время визита Владимира Зеленского в Варшаву Анджей Дуда озвучил, что 8 истребителей уже в Украине, а 6 бортов готовят к передаче. То есть ожидаем по меньшей мере 6 МиГов. Будем поставлять МиГи 29. Следующая поставка будет иметь место. Поскольку мы получили первые F22 Рапторы, имеем 48 бортов F16, заказали F35 и в ближайшие несколько лет получим получим по меньшей мере 32 единицы F35. Мы могли изъять из службы старое постсоветское вооружение. МиГи уже не требовались нашей армии, вместо этого они используют в Украине”, — отметил Матеуш Моравецкий.

Это заявление Моравецкого совпало с тем, как правительство в Берлине согласовало заявку Польши на передачу Украине истребителей МИГ 29 из запасов Восточной Германии. В 2002 году Германия продала Польше 23 истребителя МиГ-29, которые Бундесвер унаследовал от армии Немецкой демократической республики.

Обычно контракты на продажу, а в нашем случае на передачу военной техники из Германии предполагают, что немецкое правительство должно дать согласие на передачу их третьей стороне, такое согласие есть, и речь идет пока о 5 истребителях.

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