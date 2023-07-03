Украинские умельцы взялись превращать тубусы от "Джавелинов" в мощные колонки: как выглядят и звучат

Делают это с целью продажи такой акустики на аукционах и сбора средств для бойцов.

В Виннице из использованных тубусов от "Джавелинов" производят акустические колонки, которые затем продают за границей на аукционах, говорится в ТСН.

Противотанковый ракетный комплекс "Джавелин" даже после использования в бою пригодится. Использованные тубусы в разных регионах страны разрисовывают мастера и продают, чтобы помочь армии. Впрочем, винницкие волонтеры решили трубу от снаряда использовать иначе и сделать акустические системы в корпусах.

Аудиоколонка получилась необычная. "Мы спроектировали, какие динамики сюда, как их поставить, спроектировали электронику, модули связи, чтобы подключиться к системе", — рассказывает инженер акустических систем Валерий Олексюк.

Колонка из "Джавелина"

Все колонки производятся на винницком предприятии. С молотка они уйдут на зарубежные аукционы. Первую уже купил американец украинского происхождения за полмиллиона гривен. "Я долго думал, что с ним сделать, разрисовать или расписать, но решив, что технологический продукт, который действительно будет ценен приобретающему человеку, именно такой продукт будет полезен", — говорит волонтер Максим.

Это не просто тубус с динамиками, говорит Максим, а система, у которой есть собственная история. "Джавелин", футляр которого сейчас превращен в колонку, когда-то очень помог нашим защитникам под Авдеевкой. "Война продолжается и этот мусор войны, который валяется в полях, где происходят активные боевые действия, поэтому мы берем этот мусор войны, перерабатываем, даем ему другую жизнь и таким образом пытаемся остановить эту войну", — убеждают волонтеры.

Протитанковий ракетний комплекс “Джавелін” навіть після використання у бою стає у нагоді.

Сейчас в очереди на переоснащение еще четыре тубуса, их тоже будут продавать. На вырученные средства волонтеры планируют купить три кареты скорых для разведчиков.

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