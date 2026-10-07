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- Эксклюзив ТСН
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Украинские военные из ГУР рассказали об уникальном дроне, который проникает в тыл российской армии: видео
Бойцы спецподразделения ГУР Минобороны Kraken продемонстрировали работу дальнобойных БпЛА «Батон» на Запорожском направлении.
Украинский дрон дальнего действия «Батон» поражает огневые позиции, автомобили, блокпосты и логистику россиян — все то, без чего российская армия не может вести войну.
Это ударное крыло запускают бойцы спецподразделения Kraken Департамента активных действий Главного управления разведки МОУ. Пилоты уверяют: «Батон» не боится вражеских средств РЭБ, а новые модификации позволяют наносить удары по целям на расстоянии десятков километров в тылу противника.
Корреспондентка ТСН Дарья Назарова побывала на секретной позиции разведчиков и увидела, что на этот раз Kraken уничтожил в оккупированной части Запорожской области.
Сложный путь на позицию и подготовка к вылету
Добравшись до позиции, бойцы готовятся к очередному рабочему дню. В целом поездка в район выполнения задач стала гораздо сложнее, чем раньше.
«Сейчас запросили разрешение, ждем ответа от дежурного, будем заезжать… Раньше было гораздо проще заехать в зону боевых действий. Противник тоже не стоит на месте, стало гораздо сложнее заехать в район проведения работ», — рассказывают бойцы во время выдвижения на позицию.
Захватчикам не укрыться ни в селе, ни в большом городе. Пилоты подготовили аппараты отечественного производства — дроны «Батон».
«Всего в коробке у нас два борта. Сегодня мы взяли чуть больше, чем обычно — взяли 14 бортов», — показывают разведчики свое оружие.
Устойчивость к РЭБ и широкий спектр целей
Дрон «Батон» достаточно устойчив к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы и оснащен системой донаведения, что значительно облегчает работу пилотов.
«Мы ведем огонь по пунктам постоянной дислокации (ППД), по технике и легкому транспорту, когда поступают соответствующие задачи, поскольку в наших условиях тяжелая техника сюда не подъезжает. Но бывают случаи, когда наши подразделения находят и ее», — рассказывает пилот экипажа ударных БпЛА подразделения Kraken с позывным «Нуль».
По словам разведчиков, бойцы уничтожают самые разнообразные цели, а порой и тяжелую бронетехнику армии РФ.
«Некоторым экипажам удается подстрелить даже танк. Конкретной цели как таковой нет, важно просто количество: чем больше, тем лучше», — добавляет боец «Нуль».
Командир экипажа ударных БпЛА с позывным «Ярый» подводит итоги работы на Запорожском направлении:
«Непосредственно нами были уничтожены позиции пилотов "Молний", повредили позиции пилотов "Мавиков", FPV, пушки, пункты дислокации противника, точки скопления автомобильной техники, личного состава и многое другое».
Филигранная точность: уничтожение блокпоста в оккупированном городе
На этот раз цель спецназовцев — вражеский блокпост в одном из оккупированных городов Запорожской области. Разведка заранее подтвердила: там находятся российские военные.
«Готовим борт и будем вылетать», — раздается команда на позиции.
Kraken успешно применил «Батон» против российской цели. Во время захода на цель пилоты фиксируют дополнительные объекты для поражения.
Украинскому «Батону» не страшны российские мобильно-огневые группы, ведь они просто не успевают его обнаружить и сбить.
«Выбираем нужную нам цель, нажимаем "атака" — и дальше он уже все делает сам. Дрон удерживает автонаведение на цель, мы можем немного сдвинуть ее влево или вправо. И даже если происходит подавление видеосигнала или управления — это на него не влияет, он все равно будет двигаться к цели», — объясняет технологическое преимущество беспилотника командир экипажа «Ярый».
Беспилотник «Батон», как заверили бойцы ГУР, одинаково эффективен как для работы непосредственно вдоль линии соприкосновения, так и в глубоком тылу противника, в десятках километров от фронта.
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