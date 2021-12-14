Украинские военные на Донбассе отрабатывают защиту как с фронта, так и с тыла

Украинские военные на Донбассе отрабатывают защиту как с фронта, так и с тыла

Из-за большого количества российских войск и техники на границе, наши военные отрабатывают различные варианты развития событий

Российские войска не покидают украинские границы, а еще приводили свои мотострелковые, артиллерийские и танковые отряды в высшую боевую готовность.

Об этом сообщает главное управление разведки, говорится в сюжете ТСН.

Со вчерашнего дня на захваченной части Донетчины и Луганщины враг возобновил интенсивную боевую подготовку. В частности, проводит сборы с главарями всех подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками.

Также читайте Российская армия на Донбассе тренируется приводить войска в боевую готовность — разведка

Чтобы навести переправу в Луганской области нужно 11 секций, вес каждой до 20 тонн. Военные справляются за 40 минут. Задним ходом грузовики дотачивают до воды, ребята-понтонеры готовят секцию к спуску. По колено в воде бойцы наводят мост, в этой роте сегодня сухих нет. «От этого никуда не денешься, для понтонера вода – то же, что для десантника воздуха», – говорят военные.

Раскрытые секции на воде подбирает Николай на своем плавающем автомобиле-лодке. Вся понтонная техника старше этих бойцов, по меньшей мере, вдвое. Понтонеры быстро наводят переправу. Такие понтоны очень нужны для войска, когда основные мосты разрушены, а тяжелой технике нужно перебраться через водное препятствие. «Мы должны быть готовы к удержанию как боевой линии столкновения с фронта от той агрессии – 1 и 2 корпусов, которые искусственно созданы РФ, и быть готовым с тыла – угроза из Харьковской и Черниговской областей. Мы готовимся к удержанию линии столкновения и к действиям в нашем тылу», — говорит командир.

Наши панцерники одним за другим проходят наведенной переправой и исчезают в дымовой завесе. Сегодня в тылу они будут упражняться в стрельбе. Из-за большого количества российских войск и техники на границе, наши военные отрабатывают разные варианты развития событий с применением разного высокоточного вооружения.

«Джавелины есть, расчеты обучены проводимой тренировке, это надежный боевой резерв готовый к применению», — добавляет командир.

Пока Россия пугает и шантажирует Европу, наши военные удерживают оборону на Восточном фронте ценой своих жизней. И очень спокойно реагируют на возможное вторжение, ведь все научены уже воевать и просто так украинскую землю оккупантам никто не отдаст.

Читайте также:

Украинская авиация ужесточила охрану мостов, АЭС и других критических объектов

"Джавелины" на Донбассе и другое новейшее оружие, которое остановит врага

Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия НАТО в Украину