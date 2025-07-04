Украинские военные начали использовать вертолеты как ПВО: летчики рассказали подробности

Вертолёт

Реклама

Накануне Украина впервые в истории отметила День армейской авиации Сухопутных войск. К структуре пилоты присоединились 3 июля 31 год назад. Поэтому эта дата и стала знаменательной.

Во время полномасштабного вторжения роль военных летчиков оценили все украинцы — от них зависит наша жизнь. Поэтому армейская авиация рассчитывает на тыл, который подстрахует.

ТСН присоединяется к большому сбору для вертолетчиков. Цель в 5 миллионов гривен пилоты планируют инвестировать в оборудование для экипажей, средства связи и, в частности, беспилотные решения. Собранные средства защитники неба разделят между отдельными бригадами армейской авиации. Это — 11-я «Херсон», 12-я имени генерала хорунжего Виктора Павленко, 18-я имени Игоря Сикорского и 16-я бригада «Броды». QR-код сбора — на экране

Реклама

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

Третье июля 2025 года — Украина впервые отмечает День армейской авиации. Людей, которые держат пехоту, которые держат над нами небо.

От их работы в воздухе зависит смогут ли вооруженные силы остановить продвижение врага на земле.

«Наша основная задача — это быстро оказаться там, где мы наиболее нужны и выполнить свои задачи в интересах пехоты», — говорит Роман, пилот 16 отдельной бригады армейской авиации.

Реклама

Поэтому армейская авиация — это часть Сухопутных войск, но определенные подразделения могут подчиняться Воздушным силам. Современная война технологий для экипажей армейской авиации бросает новые вызовы. Роман — один из первых, кто на советских вертолетах начал сбивать российские ударные БПЛА.



«Это те же мобильные огневые группы только в воздухе», — говорит он.

Обычно МИ-8 стреляют, задирая нос. Залпы огня прорезают воздух, как артиллерия. Но тактика сбивания воздушных целей над украинскими городами ночью — останется тайной. Информационная тишина — это их жизни и наша безопасность.

Каждый их воздушный рейд — это риск, риск не вернуться, говорит Юрий — командир экипажа МИ-8.

Еще один командир экипажа МИ-8 Олег вспоминает одно из своих самых сложных боевых заданий, с которого все началось в феврале 2022 года, это была оборона Киевщины и гибель собратьев, которые работали в соседнем вертолете, в его паре.

Реклама

Вертолет ВСУ / © ТСН

«Каждая пара была сформирована из побратимов, товарищей, друзей. Шел общевойсковой бой, использовалась также противовоздушная оборона противника. Стрелковые средства для ведения огня. Поэтому вертолет был поражен многими средствами. Поэтому мы понесли наши первые потери. Мы мстим каждый день. И они никогда не будут забыты. И они рядом с нами. Благодаря им мы продолжили нашу свободу на каждый день. Благодаря им, мы смогли сделать то, что сейчас есть у нас», — говорит командир экипажа МИ-8 отдельной 16 бригады армейской авиации Олег.

Экипаж вертолета — это три человека. Слева — командир. Справа — летчик-штурман, который прокладывает маршрут. И между ними — бортовой техник. Прежде, чем винты поднимут вертолет, он проверяет его исправность.

Несмотря на российское превосходство в небе и в средствах радиоэлектронной борьбы, украинские вертолеты часто делают невозможное.

«На этих вертолетах были осуществлены первые переправы в окруженный Мариуполь. Проведена эвакуация оттуда. Эти вертолеты участвовали в обороне Киевщины, а впоследствии — в обороне всех регионов Украины. Из них сбивают „Шахеды“ в украинском небе, из них выполняют пусковые маневры по врагу, из них десантируют наших военных и забирают на эвакуацию раненых», — говорит Ирина Кондрачук.

Реклама

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 20:00 НОВОСТИ! ИТОГИ 27 ИЮНЯ. КИЕВ ВЕСЬ НОЧЬ ГОРЯЛ ОТ ВЗРЫВОВ! РАЗГОВОР С ТРАМПОМ!