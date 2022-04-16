Украинские военные освободили от российских оккупантов Бобровку и Байрак под Харьковом

Сейчас сражаются за Кутузовку.
Каждый день Харьков стонет от обстрелов. Каждый день погибают его жители, горят его дома, каждый день харьковчане остаются без крова. Страдает и пригород.
Об этом из Харькова в эфире ТСН, марафона "Єдині новини" рассказал корреспондент Александр Загородный.
Чтобы таких обстрелов и пожаров было меньше – украинские военные пытаются оттеснить врага от Харькова к российской границе, хотя командующий признает – сделать это не так-то просто.
"Обстановка в Северо-Восточной, Восточной операционных зонах остается сложной. Город Харьков находится в частичной осаде, враг целится реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерией", — сказал Сергей Наев, командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ.
Отмечается, что украинским военным удалось оттеснить врага и освободить Бобровку и Байрак, а также еще одну территорию – это сверхсекретная военная часть – для украинцев, но не для россиян, в первые часы войны они разбили ее тремя сверхмощными ракетами.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 52-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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