Посылки для жителей Кинбурнской косы

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Около сотни гражданских украинцев в настоящее время остаются в своих домах без продуктов, самых необходимых лекарств и возможности безопасно покинуть оккупированный россиянами Кинбурнский полуостров. Ведь и прибрежную полосу, и абсолютно все местные дороги московиты заминировали.

Россияне не проявляют никаких попыток помочь — ни с едой, ни с медикаментами, ни с эвакуацией — говорят те, кому посчастливилось на свой страх и риск покинуть полуостров. Поэтому украинские воины, защищающие материковое Причерноморье, решили самостоятельно спасать людей. Наши защитники разработали план экстренной гуманитарной помощи с предрождественским оттенком — и уже начали воплощать его в жизнь.

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Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Александра Моторного.

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Заминированное побережье и уничтоженный скот: жизнь под оккупацией на Кинбурне

Более 215 квадратных километров природного сокровища под названием Кинбурнская коса московиты, по сути, превратили в зону непрерывных боевых действий еще в марте 2022-го. Хотя в этом году вооруженных оккупантов там не по их доброй воле, тем не менее, стало меньше!

Военный ВСУ: «Врага в целом стало чуть меньше! Его постоянно уничтожают».

Прежде всего из-за своего географического положения, говорит командир ОТГ «Одеса» полковник Носиков, Кинбурнская коса остается для противника очень важной частью оккупированной Украины.

Денис Носиков, командир ОТГ «Одеса»: «Остается, конечно, важным участком. Они за него держатся. Пытаются постоянно пополнять свои резервы — то, что касается военных ресурсов. Что касается техники, орудий, вооружения — можно сказать, всего этого там уже нет».

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Между тем на полуострове благодаря усилиям захватчиков полностью отрезанные от материка и лишенные элементарных средств для выживания, остаются более сотни гражданских украинцев.

Дина Яковец, вынужденная беженка с Кинбурнской косы: «Говорят : "Хотите уехать — уезжайте! Но мы за вас ответственности не несем!" Там нет ни хлеба, ни сахара, ни муки! Благодаря этим самым оккупантам — они перерезали почти весь скот!»

Операция «Санта»: как готовили посылки с продуктами, лекарствами и мандаринами

Украинские военные, которые уже не первый год защищают Причерноморье, убеждены: надеяться на то, что московиты изменят свое отношение к мирным украинцам на Кинбурне, нет смысла. Спасать людей, решили они, просто необходимо — пусть даже и своими силами!

Командир бригады: «У нас нет информации о том, что там сейчас происходит. Мы можем только наблюдать. Но те люди, которые выходили оттуда раньше, предоставили список лекарств, список продуктов и продовольствия, которые там нужны, чего они там нигде не могут найти и купить».

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Исходя именно из этой информации, наши защитники самостоятельно и собрали содержимое первой партии помощи: «Самое необходимое. Жиры, крупы, сахар, мука. Батарейки. Лекарства противовоспалительные».

«Лисица», старший офицер отделения ЦВС штаба 122-й ОБр ТрО: «Наша главная цель — помочь гражданскому населению, которое сейчас, к сожалению, находится в оккупации на Кинбурнской косе».

Пока «Лисица» вместе с побратимами готовили гуманитарные посылки, разведка пыталась как можно точнее выяснить: сколько людей на Кинбурне нуждаются в немедленной помощи.

«Судя по тому, что мы наблюдаем, благодаря нашей разведке мы получили приблизительные данные о количестве людей, находящихся в каждом населенном пункте. Это Васильевка — около 42 человек, в Покровке — 13, в Геройском — 30», — говорит военный.

Ему привычнее разрабатывать планы и руководить операциями по ликвидации оккупантов, признается командир ОТУ «Одесса». Но спасать, особенно гражданских, признает полковник Носиков, на самом деле и для него, и для его побратимов — самая главная цель!

Денис Носиков, командир ОТГ «Одеса»: «Это наши люди. Это наша земля. Мы должны их поддерживать и помогать им. Это наш долг! Мы должны это делать. Им нужны самые элементарные вещи. Они, по сути, находятся там в условиях оккупации. И то, что мы сейчас делаем и, надеюсь, будем продолжать делать, — это поддерживать их и обеспечивать самыми элементарными вещами».

Боевые побратимы позаботились, признается «Лисица», чтобы в посылках для адресатов на Кинбурнской косе накануне праздников нашлось место для чего-то чуть большего, чем самое необходимое:

«Немножко сладкого, немножко праздничного настроения. Поскольку наша миссия называется "Санта" — дух Рождества, наверное, мандаринка. Тепленькие носки. Ну и Святой Николай. Все! Посылка готова!» — говорят военные.

Доставка с помощью дронов «Вампир»: миссия началась

Как только первая партия помощи была упакована, командир оперативно-тактической группировки войск «Одеса» согласовал технический план специальной миссии — как доставить украинцам на полуостров гуманитарную помощь.

Денис Носиков, командир ОТГ «Одеса»: «Проводим доразведку, уточняем координаты, и основная задача нашей гуманитарной миссии — доставить самое необходимое: продукты питания и медикаменты нашим гражданам, чтобы поддержать их и помочь».

«Все! Мы закрепились! Готовы к взлету!» — говорят бойцы, закрепляя груз на беспилотнике «Вампир».

Миссия «Санта» по обеспечению гражданских украинцев на Кинбурнской косе средствами для выживания в условиях оккупации началась.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕТЕЙ из-под ОККУПАЦИИ! Затяжные ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ в ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ! | ТСН 17:00 27 НОЯБРЯ

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