Украинские военные рассказали о ситуации на Запорожском направлении и "цветке смерти"

Война в Украине

«Цветок смерти» — так свою самоходную артиллерийскую установку называют бойцы 141 механизированной бригады.

В подразделении воюют, как новоприбывшие, так и бойцы, которые ранее самовольно покидали части.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.

Чем ближе к линии соприкосновения — тем больше опустевших сел. На дороге — разбитые машины. Еще несколько недель назад по этой дороге беспрепятственно ездили селяне, теперь сюда достают вражеские FPV-дроны.

Менее, чем в десяти километрах от оккупантов работает САУ «Гвоздика». Пушка не раз попадала под вражеский обстрел.

В подразделении молодого командира «Ковбоя» воюют, как недавно мобилизованные, так и опытные бойцы, которые перешли к нему из других бригад.

«Повторных СЗЧ у них нет, они могут себя здесь найти и проявить — это очень круто. Воюем, работаем, ребята в целом справляются. Вообще круто, несмотря на то, что подразделение новосформированное. Подразделение очень быстро масштабируется и развивается», — говорит «Ковбой».

В другой бригаде работал минометчиком, вынужденно был в СЗЧ и наводчик «Кеша».

«Я пошел в СЗЧ только, чтобы перевестись, а не для того, чтобы там бегать, убегать, прятаться», — говорит он.

После того, как попал в группу «Ковбоя», зарекомендовал себя, как умелый боец.

Владимир — в мирной жизни строитель, теперь ответственный за снаряды. Пока не имеет позывного, ведь воюет всего два месяца. Говорит, по примеру родных братьев, пошел на войну добровольцем.

Судя по вражеским перехватам, говорят бойцы, оккупанты очень не любят САУ. Между собой ее называют — «цветок смерти».

Аэроразведка бригады обнаружила скопление российских штурмовиков.

«Личный состав скапливался на ферме, со второго снаряда были поражены цели. И еще два контрольных туда же», — говорит «Ковбой».

Не менее сложная задача — выехать с позиций. На дорогах подстерегают вражеские дроны.

Уже в командном пункте, «Ковбой» говорит, на пересечении Донецкой и Запорожской областей россияне не оставляют попыток прорвать линию обороны.

Бойцы дают достойный отпор врагу.

