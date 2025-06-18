Украинские военные рассказали об одних из самых опасных дронов и как их сбивают

Дрон в небе

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Россия все чаще атакует украинские позиции FPV-дронами — маневренными, малозаметными, смертельно опасными. Часть из них не берет ни одна радиоэлектронная борьба. От них может спасти только меткое стрелковое оружие.

Как бойцы бригады «Хартия» тренируются сбивать беспилотники — видела корреспондент ТСН Юлия Бойко.

FPV-дрон на фронте — не просто разведчик, а полноценное оружие. Он может сбрасывать взрывчатку прямо в окоп или блиндаж. От него сложно спрятаться, а еще сложнее сбить. Маневренность, скорость, миниатюрный силуэт — все это делает беспилотники крайне сложной мишенью. В небе их почти не видно.

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Бойцы «Хартии» отрабатывают стрельбу по дронам, которых на фронте стало больше в разы — враг активно запускает беспилотники всех модификаций.

«FPV- это один из самых опасных дронов, за счет их мобильности и высокой скорости. Поэтому ребятам мы предоставляем навыки, чтобы они могли работать на опережение», — говорит командир зенитного взвода 13 бригады «Хартия» «Марс».

Но самое сложное — это оптоволоконные дроны. Их нельзя «заглушить» — ведь сигнал идет через тонкий кабель, проложенный прямо к беспилотнику.



«Или это надо по ним сделать выстрел, или перерезать кабель самого оптоволокна», — говорит «Марс».

На тренировках инструкторы моделируют реальные условия — дроны маневрируют между деревьями, как на передовой. А управляют ими лучшие операторы.

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«В обучении стараемся делать условия максимально приближенные к боевым действиям, чтобы наши ребята понимали как и когда правильно будет отрабатывать по дрону. Я пытался усложнить тем, что постоянно маневрировал, но ребята отработали успешно», — говорит Владислав «Хома».

С каждой тренировкой шансы уничтожить смертоносные FPV-дроны у украинских защитников растут. А каждый удачный выстрел — это спасенные жизни побратимов.

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