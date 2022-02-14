Украинские военные в Луганской области в боевой готовности, но говорят о недостаточном количестве сил у врага для наступления

Украинские военные в Луганской области в боевой готовности, но говорят о недостаточном количестве сил у врага для наступления

Луганская область «излучает» спокойствие.

На фронте шесть обстрелов за предыдущие сутки и ни одного — с начала нового дня. Штаб ООС сообщает, что боевых потерь среди военных нет.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

В Луганской области, о которой говорят, как о регионе со сценария Путина, жители уверяют, что все эти панические настроения, в частности в соцсетях, – это попытка запугать — как один из приемов гибридной войны. В городе Северодонецк «фестиваль спокойствия» и о сценарии вторжения здесь говорят как о нелогичном.

«Я не вижу смысла, это здесь обстрелянные военные подразделения, они получили современное вооружение, эти все новые гранатометы и «Джевилины», все есть у наших военных. Для Путина, для РФ это потеря времени, очень большого количества людей. Ну, идти прямо через Луганскую область — какая-то нелепость, это нужно быть даже не специалистом военного дела», — отвечает на вопросы журналистов о возможном вторжении через Луганщину глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.

Не поддерживают панические настроения и местные жители в Станице Луганской – место, где рядом и оккупированные территории Луганщины, и Россия. Здесь такое впечатление, что о вероятном наступлении услышали от журналистов. Там идут плановые строительные работы, заливают бетоном, что-то строят. И у местных "аргументы", что войны не может быть, потому что это не входит в их строительные планы.

Такое же спокойствие и среди военных — уверенные в себе офицеры и солдаты шутят, когда говорят о том, что это русским военным должно быть страшно, ведь наступать гораздо сложнее, чем обороняться. Наши военные вкопаны в землю, это хорошие укрепления. А военная наука гласит, что сил россиян недостаточно для полномасштабного вторжения.

Новости с фронта: потерь среди военных нет – какие настроения у защитников

«Мы сохраняем спокойствие и чистим пулеметы и готовы к любому развитию событий. Группировка на границе она недостаточно велика, чтобы осуществлять масштабное вторжение на территорию Украины. Как нас учит военная наука, соотношение наступающих к стоящим на границе должно быть один к трем, а такого соотношения сил у противника нет», — убеждает военнослужащий ВСУ Богдан.

Один из приемов этой войны вымотал ее ожиданием, заставить население волноваться и тревожиться.

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