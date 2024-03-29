Украинские воины совершили дерзкую операцию под носом у оккупантов в Серебрянском лесу: фото, видео

Разведчики Нацгвардии подняли украинский флаг в Серебрянском лесу на Луганщине в прямой видимости врага на расстоянии 80 метров в так называемой серой зоне. Поднять сине-желтый флаг для воинов было смертельно опасно, но теперь он поднимает боевой дух пехотинцев, которые видят его со своих позиций и несмотря на постоянные штурмы россиян удерживают линию обороны.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Маргариты Потаповой.

Россияне небольшими группами пытаются продавить нашу линию обороны в Серебрянском лесу. Все действия оккупантов отслеживают подразделения нацгвардейцев, которые держат здесь передний край. Украинские пехотинцы принимают на себя самые большие удары из всего арсенала российского вооружения.

Насколько здесь плотно работает вражеская артиллерия, видно по скошенному сосновому лесу и куче вражеского железа, разбросанного вокруг. Передвигаться между позициями надо быстро.

Серебрянский лес

На позициях пехотинцев ТСН встречает боевой медик с позывным "Таблетка". Это первое боевое дежурство 26-летнего Тараса в Серебрянском лесу.

Бойцы на переднем краю греются окопными свечами, некоторые спят, несмотря на вражескую канонаду. Для пехотинцев это, говорят, еще тихие сутки.

Именно вблизи этих позиций на прошлой неделе разведчики батальона "Хорив" нацгвардейской бригады установили здесь украинский флаг. В прямой видимости врага - за 80 м в серой зоне Поднять сине-желтый флаг было смертельно опасно. Но ребятам это удалось. Это стало неожиданностью даже для их собратьев.

Для бойцов, которые защищают позиции на переднем краю линии обороны видеть украинский флаг впереди означает в очередной раз понимать, для чего они здесь.

Флаг Украины, установленный нацгвардейцами в Серебрянском лесу

"Сейчас, несмотря на вражеские беспилотники, нам удалось увидеть этот флаг, который ребята разведчики установили вот там - в нескольких сотнях метров. Россияне очень хотят сбить его любыми всеми способами и им это до сих пор не удается", - говорит корреспондент ТСН.

После этой удачной дерзкой операции под носом у врага нацгвардейские пилоты дронов на днях закрепили украинский флаг на вышке линии электросетей в самом тылу российских позиций. Вряд ли оккупанты решатся его снять, ведь сразу попадут в прицел наших снайперов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украинский флаг под носом у оккупантов! Вызывающая операция разведчиков в Серебрянском лесу

Напомним, какие будущие сценарии войны рассматривают западные СМИ.

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