Украинские волонтеры на крупнейшей выставке оборонной промышленности в Польше уже присмотрелись, чем вооружат военных

600 производителей оружия и амуниции из 30 стран мира — в польском городе Кельце проходит международная выставка оборонной промышленности. Она третья по величине в Европе после ярмарок в Париже и Лондоне, говорится в ТСН.

30-ю юбилейную международную выставку оборонной промышленности открывает военный оркестр Турции. Сейчас страна председательствует на ярмарке, здесь три десятка турецких компаний. Но безоговорочный хит – «Байрактар». Старший из братьев Байрактар прямо на стенде проводит переговоры, наспех подписывая документы. «Наши беспилотники Украина используют очень эффективно. С начала войны они постоянно летают. Если необходима помощь, наша техническая команда оказывает поддержку 24 часа в сутки, все для того, чтобы обеспечить вам лучший результат. Мы помогаем Украине защитить свою землю, свой суверенитет. Делаем все от нас зависящее, чтобы поддержать украинскую нацию», – говорит генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар.

Есть здесь и самоходные сорока восьмитонные гаубицы, впервые пошедшие в бой именно в Украине. «Мы спрашивали мнение украинских артиллеристов и они положительно отзываются о «Крабах». Отмечают современные системы навигации и управления огнем. Одно из главных преимуществ нашей самоходной гаубицы – крепкая броня, она бережет жизнь солдат. Сколько сейчас «Крабов» есть в украинской армии по соображениям безопасности я не могу сказать, но у нас есть контакт и до конца этого года будут очередные поставки орудий-гаубиц в Украину», — убеждает директор технически торгового бюро «Huta Stalowa Wola» Вальдемар Яняк.

Американские истребители F-35 на вооружении есть только в нескольких армиях мира, но не зря их прозвали богами войны. «F-35 – самый совершенный и мощный самолет пятого поколения в мире, он совершенствовался несколько веков. В первую очередь, все упоминают, что пятое поколение использует функцию самолета-невидимки. Благодаря своим возможностям F-35 позволяет не только побеждать текущие угрозы, но и появляющиеся онлайн угрозы для новых самолетов», — рассказывает пилот Монесса Белжиссер.

На выставке — четыре украинских производителя. Компания «Луч» ныне представит новинку – противотанковый ракетный комплекс «Скиф-М». «Впервые демонстрируется миру, модернизированная версия комплекса «Стугна», или как он поставляется на экспорт «Скиф» общеизвестен благодаря многочисленным видеоуничтожениям российской техники украинскими защитниками. «Скиф М» более легкий, мы встроили лазерный дальномер в наш прибор наведения, он будет использовать те же ракеты, которые уже вооружены украинской армии», — показывает заместитель генерального директора Киевского конструкторского бюро «Луч» Антон Пашинский.

До войны львиную долю продукции экспортировали, сейчас задача конструктосокского бюро — обеспечить украинскую армию. На выставке "Луч" ищет партнеров для создания нового вооружения, а также поставок запчастей.

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Чем укрепить наши вооруженные силы присматриваются и украинские волонтеры. Тарас Чмут на выставку вооружения приехал, чтобы провести переговоры и впоследствии заключить новые контракты на поставку оружия. Приглянулся к тяжелым пулеметам турецкого производства под натовский калибр. «Фактически лицензионная копия американского пулемета. Мы так получаем от некоторых стран в качестве МТД, но потребности в тысячах единиц. Может устанавливаться на бронетехнику, на бронеавтомобили, пикапы, может быть на станке, как здесь выставлено в пехотной версии. Хорошее, проверенное, более 100 лет эксплуатации, это один из лучших в мире пулеметов, я рад, что ВСУ на него наконец переходит, потому что полмира такими воюет много лет, много войн», — говорит глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут.

Сейчас бюджет фонда 20 миллионов долларов, говорит Тарас, поэтому на пулеметы точно хватит. «Мы договорились съездить на завод, посмотреть производство, есть приблизительное понимание сроков производства, цена зависит от количества, в подобных изделиях – это в районе 20 тысяч за единицу», – отмечает Тарас.

В этом году интерес к международной оборонной выставке очень высок, говорят организаторы. И, прежде всего, это связано с геополитической ситуацией и нападением России на Украину.

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