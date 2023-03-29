Украинские волонтеры заботятся о земляках и за границей: в Нидерланды отправили тамошний дефицит

Волонтеры привезли в приюты в Нидерландах, где живут украинские дети, восемь тысяч книг. Литературу на родном языке положили вместо доставленных в Украину медикаментов и гуманитарной помощи, когда машины возвращались обратно в ЕС, говорится в ТСН.

Сказки, прописи, раскраски и подростковые романы от жизни вампиров до зубных фей — такие книги появились на столах в Украинском доме в Ротердаме. Книги разъедутся по всем Нидерландам — в шелтеры, где есть украинские дети. “Каждая локация себе заказывала перечень, мы уже распределяли по интересам – кому что, очень много заказа было именно для самых маленьких, потому что здесь нет, где его купить. Одна книга на один шелтер и потом сделать копии для всех и делать какие-то уроки можно”, — говорит инициатор проекта Валерия.

Психологиня по образованию говорит, литература на родном языке для тех, кто оказался в тысячах километров от дома — это не только обучение, но и терапия. “Сейчас не принадлежит почти ничего. Если у них будет украинская книга на родном языке, то эта идентификация происходит очень просто. Кто я? Я читаю на украинском, мой язык украинский — значит, я украинец”, — убеждает Валерия.

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Книги для детей от четырех до четырнадцати купили на деньги нидерландского банка, а привез их сюда нидерландец Пейтер, который с начала вторжения волонтерит для украинцев. Он возит в фронтовые города лекарства и гуманитарку, а обратно забирает людей – в нидерландские приюты. “Украина – отличная страна! И все кого я забираю оттуда, обещают мне бесплатный отпуск после победы. Так что мои каникулы в ближайшие 10 лет уже расписаны”, — смеется он.

Названий кириллицей Пейтер не понимает, книги выбирал по картинкам, но детские эмоции в переводе не нуждаются. "Впервые, когда я привез книги в шелтер, там была маленькая девочка и она обнимала эту книгу, как будто это был лучший подарок в ее жизни — это было волшебно", — добавляет Пейтер.

Представители приютов разбирают книги, Лера только успевает распаковывать новые коробки. После Ротердама книги повезут в Гаагу, чтобы хотя бы маленькая, но украинская библиотека, появилась в каждом приюте.

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