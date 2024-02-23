Украинские войска сдерживают наступление россиян в окрестностях Авдеевки: что рассказывают бойцы на передовой

На Авдеевском направлении оккупанты продвинулись в Северном и восточнее Орловки. Россияне сбрасывают десятки авиабомб на близлежащие поселки, пытаясь оттеснить украинские войска от недавно захваченной Авдеевки. Стрельцы 53-й отдельной механизированной бригады, прикрывавшие отход украинских подразделений из города, теперь стоят на позициях Авдеевского направления. А медики, несмотря на плотные артиллерийские обстрелы зажигательными боеприпасами, вытаскивают раненых с поля боя.

Что происходит на самом горячем участке фронта, говорится в репортаже из передовой съемочной группы корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.

Украинские бойцы жгут вражескую технику и уничтожают окупантов, которые после захвата Авдеевки пытаются продвинуться дальше. Среди них — боец с позывным "Блогер", вооруженный ПТУРом.

“Теперь, когда российские войска зашли в Авдеевку, очень плотно работаем. Но и они по нам тоже. Забрасывают снарядами танчики, постоянно работают "Грады", ракеты, заезжает техника, заходит пехота. Это все мы стараемся ликвидировать, а вот против ракет сложно, работают с расстояния”, — рассказывает он.

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В стабилизационном пункте на Авдеевском направлении боевые медики 53 бригады спасают бойцов с рваными ранами конечностей и проникающими ранениями легких.

Эвакуация под авиаударами – это сверхсложная задача, признаются они. "Днем или ночью — трудно передвигаться. Идет непрерывный обстрел", — рассказывает боевой медик Саша с позывным "Ливси".

24 февраля будет ровно два года, как он на фронте. Аспирант исторического факультета родом из оккупированного россиянами Энергодара – один из тех, кто своими действиями творит историю современной российско-украинской войны.

“Сосед разбудил. После его фразы, что Россия пошла в наступление — встал, собрался, пошел в военкомат”, — вспоминает начало полномасштабного вторжения.

Боец стрелкового батальона с позывным "Фишер" — один из тех, кто прикрывал выход украинских подразделений из города, который россияне штурмовали с октября прошлого года. Самыми сложными називает моменты, когда из-за работы враждебных средств РЭБ исчезал связь с командованием и товарищами.

“Когда идет подразделение, нам дают команду, что идет дружественное подразделение. А когда нет команды — мы не знаем, это друзья или нет. Потому здесь было сложнее. Но была команда, что позади будут только друзья, поэтому мы были более или менее спокойны”, — вспоминает он.

Теперь "Фишер" вместе с товарищами сдерживает вражеское наступление на Авдеевском направлении. Чтобы россияне не могли продвинуться в соседние села, от которых уже остались одни развалины.

Стрелец Руслан с позывным "Гимли" в армии полгода. Он родом из Донбасса, именно из Авдеевки, жил в районе "Химик". Полгода назад ему удалось уговорить родных покинуть родной город. Говорит, что от Авдеевки ничего не осталось. И это для бойца мотивация бить российского врага на украинской земле.

“Жаль свой город, когда наблюдаешь, как его бомбят. Когда ракеты прилетают каждый день и не по одной. Враг давит и у него – техника и оружие, и боеприпасы… Но держаться будем до последнего. Сколько есть возможность, столько будем держаться", – заверил "Гимли".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Даже трудно забрать раненых под такими обстрелами! Враг и дальше двигается после захвата Авдеевки"

Напомним, после захвата Авдеевки Донецкой области темп российских наступательных операций возле города резко замедлился. Оккупантам придется взять оперативную паузу или перебросить подкрепление в район с других участков фронта.

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