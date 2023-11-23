Украинские "вундерваффе": какие технологические решения могут изменить паритет сил в пользу ВСУ

Чтобы выйти из тупика, нужно будет использовать не одно технологическое изобретение, а совокупность всех технических решений.

На днях главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный совместно с другими командующими ВСУ обсудили с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром поиск технологических решений для получения преимущества российской армии. В разговоре также принимали участие начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, командующий Воздушными Силами Николай Олещук и командующий Военно-Морскими Силами Алексей Неежпапа.

По словам Залужного, во время встречи с французским коллегой обсудили важность продолжения поиска технологических решений для получения преимущества над противником в воздухе, дистанционном разминировании и огневом поражении враждебных целей.

Напомним, ранее Залужный в своей колонке на The Economist написал, что война с Россией переходит на новый этап: "позиционная" борьба со статическими и изнурительными боями. Чтобы победить в нем, нужны высокие технологии.

ВСУ нуждаются в ключевых военных возможностях и технологиях. Выходом из ситуации, по его мнению, могло стать что-то принципиально новое в ведении боевых действий. Что-то "вроде пороха, который изобрели китайцы", сказал украинский генерал. Однако в этом случае, чтобы выйти из тупика, нужно будет использовать не одно технологическое изобретение, а совокупность всех технических решений.

На первый взгляд, таким решением могли бы стать истребители F-16, долгое время считавшиеся той же "волшебной таблеткой" от застоя в войне. Впрочем, в настоящее время главнокомандующий ВСУ считает, что эти самолеты стали уже не столь полезными, ведь россия усовершенствовала свою ПВО.

Американские истребители F-16 / Фото: ТСН.ua

Проблема и количество обещанных Украине F-16, ведь эта цифра несопоставима с количеством боевых самолетов на вооружении России. Для сравнения, в начале широкомасштабного вторжения в ВСУ было 100 боевых самолетов, в то время как у россиян насчитывалось до 1000-1200 единиц.

Первым технологическим инструментом для перелома хода войны могут стать украинские ударные БПЛА.

Современные войны уже называются войнами сенсоров и искусственных интеллектов. Успех на поле боя во многом зависит от того, как быстро удастся зафиксировать накопление вражеской техники и средств поражения. Поэтому в современной войне чрезвычайно большую роль играют беспилотные летательные аппараты. Стоит отметить, что украинская армия в значительной части своих побед благодаря активному использованию именно ударной беспилотной техники.

Остановимся более подробно на тактико-технических характеристиках ударных БПЛА, имеющихся на вооружении ВСУ.

Switchblade

Этот дрон – разработка американской компании AeroVironment. По открытым данным, существуют две версии разумного боеприпаса: Switchblade 300 и Switchblade 600. Стоит отметить, что Великобритания — единственная иностранная страна, которой разрешено покупать Switchblade.

Главное отличие такого дрона от других БПЛА состоит в том, что после пуска он может изменять приоритет цели. Оператор способен выбирать цель поражения или запускать дрон-камикадзе в режиме свободного полета, то есть разведки. В таком случае дрон вылетает в район поражения цели, ищет ее и сам производит ответные действия. Речь идет об уничтожении тяжелой бронетехники противника.

Этими дронами можно управлять на расстоянии до 40 км, и в воздухе они способны держаться до 40 мин. Так называемая "шестисотая" модель – эффективна против вражеских танков, ракетных установок и артиллерии.

Дроны-камикадзе впервые приняли на вооружение в Израиле. Впрочем, в остальных странах до недавнего времени к ним относились достаточно скептически. К слову, в 2016 году Украина могла запустить подобный проект совместно с польскими партнерами. Причем условия были адекватными. Но, к сожалению, тогда Генштаб ВСУ отказался от этого предложения.

Американский БПЛА Switchblade / Фото: YouTube

После войны в Нагорном Карабахе, показавшей чрезвычайно высокую эффективность применения баражирующих боеприпасов против артиллерии, использованием подобного оружия серьезно заинтересовалась армия США.

Как упоминалось выше, в ВСУ уже есть на вооружении эти дроны-камикадзе. Украинские операторы БПЛА уже прошли курсы.

Bayraktar

Главным ударным дроном украинской армии до последнего времени оставался турецкий беспилотник Bayraktar. Полезная нагрузка – 60 кг. Аппарат может развивать скорость до 250 км/ч и способен работать с высоты в 3 тыс. метров. Максимальное расстояние управляемого управления – 150 км.

Полезная нагрузка Bayraktar ТВ2 – 150 кг, из них 55 – электронно-оптическая система разведки и целеуказания. На боевую погрузку остаются 95 кг. Это может быть противотанковая ракета дальностью 8 км, высокоточная осколочно-фугасная плавно снижающаяся авиабомба или бронебойный снаряд. Очень большую роль сыграло применение турецких дронов в освобождении от оккупантов Житомирщины и Киевщины.

Впрочем, у турецких беспилотников есть и своя ахиллесовая пятка. Это их метеозависимость. Bayraktar может работать только в условиях ясной солнечной погоды. Турция разрабатывала его на основе собственного климата и для театра боевых действий в соседнем Азербайджане, странах Ближнего Востока и Африки. Однако в Украине в год фиксируется не больше 60-70 солнечных дней. Остальные — низкая облачность и туман, особенно характерные для районов проведения боевых действий на Донбассе. Использование Bayraktar в таких условиях усложнено. Тепловизор аппарата не всегда «пробивает» плотную облачность.

Турецкий беспилотник Bayraktar / Фото: commons.wikimedia.org

"Сокол-300"

У нас есть собственная разработка беспилотного летательного аппарата. Это — "Сокол-300" КБ "Луч". Украине, несмотря на войну, нужно окончить эту программу. Хотя бы потому, что по своим характеристикам украинский ударный БПЛА значительно превосходит конкурентов.

Характеристики ударного БПЛА "Сокол-300".

Размах крыла, м: 14

Длина м: 8,57

масса, кг

пустого: 535

максимальная взлетная: 1225

Масса полезной нагрузки, кг: 300

БПЛА оснащен комплексом управляемого противотанкового вооружения с ракетой от РК-2П (разработка ГосККБ "Луч") с дальностью действия до 10 км.

Тип двигателя: 1 x МС-500В-05С/СЭ

Максимальная скорость, км/ч: 580

Продолжительность полета, час: 5 часов

Дальность полета, км

нормальная: 1300

максимальная: 3300.

Украинский ударный БПЛА "Сокол-300" / Фото: Википедия

Полезная нагрузка украинского "Сокола" — до 300 кг. Он способен, в отличие от Bayraktar, запускать бомбы сверхнизкой высоты 30-50 метров и на расстоянии до 10 км от цели. Такие возможности украинского БПЛА значительно усложняют его поражение системами противовоздушной обороны противника. В то же время, российские ЗРК "Панцирь" и "Тор-М1" способны сбивать турецкие Bayraktar, что неоднократно случалось во время войны в Сирии.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые украинские дроны до 50 раз успешно устроили по врагу!

ОТРК "Сапсон"

Впрочем, настоящим прорывом для нас станет использование средств поражения с дальностью более 500 км. В частности, речь идет об оперативно-тактических комплексах украинского производства "Сапсан". Впервые комплекс "Сапсан" ("Гром-2") был продемонстрирован на выставке "Оружие и Безопасность" в Киеве в 2015 году. Впрочем, из-за бюрократических проволочек и лоббистских интересов тогдашнего военно-политического руководства страны впервые испытание состоялось лишь в конце 2016-го.

Приблизительно тогда же появилась информация, что новый ракетный комплекс заказала Саудовская Аравия. В апреле 2019-го стало известно, что изготовлено два опытных образца комплекса. Один в рамках иностранного заказа от Саудовской Аравии, второй для Вооруженных сил Украины. С 2022 года комплекс мог встать на вооружение ВСУ.

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Дальность поражения ОТРК "Сапсан" вдвое больше, чем у ATACMS, которые, возможно, будут переданы украинской стороне (300 км), и в три раза больше, чем у тех, которые нам уже передали (165 км).

Характеристики ОТРК "Сапсан" ("Гром-2"). Отметим, что характеристики взяты из открытых источников:

Для ракеты ОТРК создали четыре типа головок самонаведения: электронно-оптическую, радиолокационную, инфракрасную, смешанную из первых двух вариантов,

Рабочая дальность – от 50 до 280 км (экспортная версия),

Максимальная дальность с определенным типом снаряда — 500 км (версия для украинской армии имеет заявленную дальность более 400 км),

Боевая часть ракеты — 480 кг,

В составе ОТРК не только пусковая установка, а еще несколько единиц техники, в том числе транспортно-зарядная машина.

Украинский ОТРК "Сапсан" ("Гром-2") / Фото: Википедия

Изготовление и использование собственного вооружения позволит Украине наносить удары по военным объектам на территории России, что пока невозможно из-за предоставленных нами политических гарантий использования западной техники. Дальность поражения "Сапсана" позволит ВСУ держать под огневым контролем места накопления военной техники и авиации врага в глубине его территории.

Например, после удара ATACMS по аэродрому "Бердянск" штурмовые вертолеты К-52 были передислоцированы в Таганрог. Имея на вооружении "Сапсан", ВСУ могли бы легко "достать" их и на новом месте. Чтобы спасти технику, россияне вынуждены были бы переносить места базирования авиасоединений. Это лишило бы их одного из основных преимуществ на линии фронта — преимущества в воздухе. Также проблем оккупантам добавили бы и большие расстояния, которые были бы вынуждены преодолевать пилоты врага для атаки наших позиций.

Это и есть украинское "вундерваффе". Не нужно изобретать велосипед или просить его у кого-нибудь. У нас уже есть все, и оно наше.

По последним данным, обнародованным в середине июня главой "Западноукраинского объединения предприятий оборонно-промышленного комплекса" Игорем Кролом, ОТРК "Сапсан" для нужд ВСУ готов на 65-70%, и для того чтобы завершить работы над этим ракетным комплексом, нужно еще 500 млн долларов.

Направив средства на развитие отечественного ВПК, правительство создаст локомотив украинской промышленности и найдет решение нескольких вопросов одновременно, ведь активная работа ВПК повлечет развитие украинской экономики в целом, а ее результаты закроют военные потребности.

Военная инфраструктура на территории России является законной целью по всем международным конвенциям. Другой вопрос, что могут тормозить наши международные партнеры.

В таком случае мы дадим четкий ответ на упреки республиканцев о путях изменения ситуации на линии фронта для дальнейшей финансовой поддержки: либо вы даете нам 63 млрд и мы меняем за ваш счет вооружения, либо мы сами находим деньги на реализацию собственной ракетной программы и переносим войну на территорию РФ, но тогда никаких "красных линий" в вопросе целей быть не может. Мы тянемся к нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам и силовым базам.

Да, это дипломатический шантаж, но он должен прозвучать.

Продолжение следует.

Автор: Д. Снегирев

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