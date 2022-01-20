Украинские "Запорожцы" отправились на престижную европейскую гонку

На ралли поехали экипажи из Тернополя, Киева, Черкасс, Львова, Черновцов и из Запорожья.

Украинские "Запорожцы" отправляются на самые престижные европейские гонки старинных авто — Rallye Monte-Carlo Classique.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 20 января.

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Это экипажи из Тернополя, Киева, Черкасс, Львова, Черновцов и Запорожья. Гонки проводятся уже 110 лет. В прошлом году их отменили из-за пандемии, и сейчас соревнования вернутся на трассы.

В общей сложности пилоты преодолеют почти тысячу километров, в частности, горным серпантином. В этой гонке участвуют исключительно ретро авто. Все они должны быть подлинными. Улучшить качественные характеристики можно только для безопасности.

По правилам организаторов, к гонке в Монте-Карло допускают ретро авто до 56-го года выпуска. И хотя "Запорожцы" начали выпускать только в 60-х — они настолько понравились правлению престижного ралли, что для украинцев сделали исключение.

“Мы написали предложение о наших замечательных автомобилях, и, как ни странно, организаторы согласились принять нас. Не знаю, будет ли это традиционно, но сейчас нас точно допустили”, — рассказал пилот Запорожского экипажа Rallye Monte-Carlo Classique Роман Щипков.

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