Украинские зенитчики не подпускают вражескую авиацию в Херсонскую область и заставляют их убегать

Под огнем артиллерии, перебираясь через взорванные мосты и заминированные поля, артиллерийское подразделение криворожской бригады нацгвардии Украины освобождали населенные пункты Херсона один за другим. Теперь в деоккупированных селах, берегут их покой, говорится в ТСН.

На боевое дежурство зенитчики отправляются каждый день. "Наблюдаем за воздушным пространством, если выявляем какие-то цели, то поступает повторная команда, что с ними делает — это свой или не свой, цель своя или не своя, уничтожаем", — рассказывает боец "Астор".

Сейчас, говорят, здесь тише, враг не решается залетать, а вот когда освобождали эти населенные пункты, о тишине нечего было и думать. “Не успели зайти в населенный пункт, началось танковое сражение. Также начала работать минометная батарея их и "Грады", — вспоминают бойцы.

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Артиллерийские дуэли тогда продолжались часами. Россияне стреляли без перерывов, поэтому даже расстояние в несколько метров казалось бесконечным длинным, вспоминает Максим. "В момент перезаряжания мы могли только от дома к дому, защищать каждый двор, занимать новые позиции и смотреть сразу укрытие, потому что огонь был очень шквальный и интенсивный", — добавляет боец.

Андрей на позывной "Багдад" в армии от 2014 года. Говорит уровень угрозы, особенно с неба, тогда и сейчас не сравним. “Я тоже был зенитчиком, мы просто несли дежурство целей, как таковых не было. Сейчас реально мы видели вертолеты, единственное, что они не долетают в зону поражения. Они издалека отстрелялись и убегали”, — рассказывает боец.

Но огонь артиллерии и поддержка с неба оккупантов не спасли, с позиций на Херсонщине бежали. Тысячами бросали технику и боеприпасы и больше всего поразили нацгвардейцев, как жили русские солдаты. "То, что меня удивило, я увидел русская армия жила на ферме. Жили там, где находились свиньи, как таких людей можно назвать людьми. Стелили солому, матрасы на соломе, все грязное", — удивляются бойцы.

Все плохое для военных меняют воспоминания о том, как их встречали в освобожденных селах. "Радость была, когда увидели местных, как они вылезали из подвалов и со слезами на глазах нас встречали", — рассказывает Максим.

В общей сложности бойцы этой бригады освободили в Херсонской области 19 населенных пунктов и продолжают избивать врага на еще оккупированных территориях. Всюду, куда вошли наши военные, теперь развеваются сине-желтые флаги. Ребята говорят, не остановятся, пока эти цвета не воцарятся над всей Украиной. "Ради нашей победы, пока не наступит мир на нашей земле, сколько нужно, столько и будем воевать", — уверяет "Астор".

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