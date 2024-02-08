Украинских мужчин будут силой возвращать домой?: в Европе сделали скандальное заявление

В последние полгода эта тема все чаще попадает в медиа, вызывая резонанс не только в Украине, но и в Европе.

Варшава, Париж и Прага должны депортировать украинских мужчин и этим помочь Украине! Такое ошеломительное заявление сделал экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Впервые военный настоял на этом еще в конце января, а теперь стала известна и официальная позиция польских властей. Она неоднозначна.

Возможно ли депортировать украинских призывников из ЕС, что об этом думают юристы и как реагирует официальный Киев – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

"К ним нужно достучаться". Польский генерал-лейтенант в отставке Вальдемар Скшипчак сделал громкое заявление, призвав свое правительство серьезно задуматься над тем, чтобы депортировать украинцев призывного возраста домой. Скшипчак говорит, что ВСУ нуждаются в большем количестве людей. В Европе же полно уклонистов из Украины. Журналисты польского издания Onet публикуют свежую статистику.

Также читайте Генерал предложил депортировать из Европы всех мужчин-украинцев: польские власти ответили

Вторжение России в Украину повлекло за собой наплыв беженцев в Европейский Союз. В ноябре 2023 года BBC со ссылкой на данные Евростата сообщало, что с начала конфликта с Украиной в страны ЕС выехало 650 тыс. мужчин призывного возраста.

Заявление генерала Скшипчака

Польский генерал объясняет свою логику достаточно просто: сейчас в Украине крайне не хватает солдат, а средний возраст бойца превышает 40 лет. Поэтому возвращение тех, кто выехал за границу незаконно, не только возможно, но и выгодно для Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украинских мужчин будут насильно возвращать домой?! В Европе сделали скандальное заявление!

Сеть от заявления Скшипчака просто "взорвалась" и буквально разделилась пополам: кто-то считает, что уклонистов нужно вернуть как можно быстрее, потому что это справедливо; кто-то просто ругает генерала или считает это неэффективным.

А что думают об этом польские власти? Журналисты спросили об этом Министерство иностранных дел республики. Есть там один интересный нюанс:

"О вопросах призыва украинцев, которые находятся за границей, в том числе на территории Польши, мы осознаем текущую ситуацию и проблемы, которые она создает для украинской стороны. Мы рассматриваем, как мы можем поддержать украинскую сторону. Мы верим, что оптимальным решением, было бы хорошо урегулировать эти вопросы на европейском уровне".

Польша готова депортировать уклонистов?

Оказывается, поляки буквально не против этой идеи и даже задумывались, как бы они могли "способствовать" возвращению украинских мужчин на Родину. Ранее глава комитета по иностранным делам Сейма Павел Коваль заявил, что депортировать украинцев невозможно сугубо юридически, но Польша при необходимости готова создать для этого соответствующее законодательство. Польский депутат даже предложил усилить проверки украинских беженцев.

"Нужно задействовать механизмы, чтобы молодые украинцы, которые могут бороться (...), вернулись в Украину. То есть нужно позаботиться, чтобы при получении разрешений на работу, продлении срока пребывания на партнерских условиях проходила проверка, могут ли люди (...) быть мобилизованными в Украине", – заявил Коваль.

Конечно, пока такой работы не велось, говорят уже в другом ведомстве – Министерстве внутренних дел Польши. Но невооруженным глазом видно, как европейцы все чаще публично допускают, что будут "возвращать" украинцев домой. Так, 23 декабря 2023 года откровенно о согласии выдворить уклонистов заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. К тому же, Таллин даже настаивал на том, чтобы подписать с Киевом соответствующее соглашение, чтобы упростить процедуру экстрадиции:

"Эстония не останется в стороне. Мы с удовольствием готовы заключить такой договор и помочь Украине. Мы имеем представление о том, где в Эстонии живут эти люди. Мы готовы помочь в доставке этих людей из Эстонии в Украину, если они в этом нуждаются".

Эстония готова "выдворить" уклонистов

Но самым откровенным был депутат Европейского парламента от той же Эстонии Яак Мадисон. Он за словами в карман не лез и эмоций не сдерживал:

"На прошлой неделе мы имели честь приветствовать господина Зеленского в Таллинне. И он сказал очень четко — им нужны мужчины. Им нужно больше мужчин, потому что тысячи мужчин погибли, в том числе и с украинской стороны. В Европе у нас есть почти 800 тысяч мужчин, которые нелегально нарушили законы Украины и бежали из Украины. И нам нужно помочь Украине вернуть этих мужчин, а также помочь с военной помощью, чтобы они не погибали, а воевали за Украину и выиграли эту войну".

Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон / Фото: Википедия

Какая ситуация в Германии?

А вот в Германии депортировать украинцев точно не собираются. По крайней мере, пока. Об этом неоднократно заявлял ряд немецких чиновников. Причина та же – не разрешает законодательство.

В то же время в Верховной Раде работают над этим. В декабре 2023 года представитель Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко сделал ошеломительный для многих украинцев анонс. Депутаты вместе с чиновниками и военными разрабатывают новый законопроект, который поможет мобилизовать мужчин за границей. Их всех должны были обязать встать на учет.

"Это комплексный законопроект, разрабатываемый и депутатами, и Министерством обороны, и целой командой Генерального штаба вместе. Украинцы, которые находятся за границей, должны проходить те же процедуры идентификации, как и те, что в Украине. Если ты будешь в списке тех, кто подлежит мобилизации, ты, конечно, получишь повестку. Это нормальный процесс. А дальше уже твой выбор – возвращаешься назад или остаешься там – и тогда это будет уже нарушением закона Украины", – рассказал Ивченко.

Читайте главные новости дня:

"Беженцы" и новая мобилизация

По словам Ивченко, этот законопроект хотели презентовать в январе 2024 года, но, похоже, не получилось.

Отметим, что одним из нововведений нового закона о мобилизации могут стать электронные повестки. Поэтому ловить уклонистов по улицам Лондона и Варшавы станет необязательным.

Но может ли Украина экстрадировать мужчин призывного возраста? Ответ – да, но при нескольких условиях, рассказал юрист Андрей Новак:

"Должен быть определенный процессуальный документ – определение суда о розыске или экстрадиции такого мужчины, или приговор суда, которым признан человек виновным в данном случае в незаконном пересечении границы и уклонении. И только в таком случае это решение суда направляется в страну пребывания такого лица, и уже местный суд будет рассматривать вопрос — экстрадировать гражданина Украины обратно в Украину или отказывать в таком ходатайстве".

Заявление Данилова

Депортировать уклонистов пока невозможно, заявлял в декабре секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, невозможно это сделать из-за статуса беженца, который, скорее всего, получили украинские мужчины за рубежом. Их "защищает" международное право.

"Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится. Если гражданин официально имеет статус беженца, пострадавшего от военной агрессии, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы о людях со статусом беженца", – рассказал Данилов.

Украинские беженцы / Фото: Getty Images

Украина пока не готова возвращать беглецов?

Похоже, что в Украине пока не готовы идти на радикальные шаги в отношении уклонистов, которые выехали за границу, и ограничиваются лишь публичными намеками и отдельными заявлениями. Неоднократно упоминал об их гражданском долге и президент Владимир Зеленский. Пока эти намеки мягкие.

"Разные люди уезжали по разным причинам. В первые дни войны были открыты все границы. Была война, люди спасали своих детей, все это абсолютно понимают. Люди выезжали в разные страны мира, кто-то оставался здесь, это был выбор каждого человека. Мы бы хотели, чтобы люди, выехавшие вне закона Украины, которые мобилизационного возраста, были в Украине. Вопрос не в том, что они все должны быть на фронте – у нас большая армия. Есть люди, которые уехали и не вернулись на свою работу. Но если они граждане Украины, они должны платить налоги, желательно в Украине, потому что эти деньги мы потом отдаем нашим солдатам, которые нас защищают, конечно, было бы желательно, если бы такую поддержку получали в Украине", – рассказал президент.

Читайте также: