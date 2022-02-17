Украинских пограничников вооружили противотанковыми гранатометами: что происходит на рубеже с Россией

Недавно украинские бойцы перешли на усиленный режим дежурства.

Пограничная служба увеличила количество отрядов на украино-российском рубеже, в составе подразделений появились группы быстрого реагирования. Пограничникам выдали противотанковые гранатометы. На севере Черниговской области, где сходятся границы трех стран – Украины, России и Беларуси – несут службу военные, которым в случае вражеского наступления придется первыми принять бой.

О том, как и к чему готовятся на границе, идет речь 17 февраля в сюжете ТСН.19:30.

Село Клюсы на Черниговщине с трех сторон граничит с Россией. Чуть ли не каждый второй дом здесь уже покинули местные жители. Но это произошло задолго до нынешнего обострения.

Местные жители Слава и Люба сразу же предлагают купить соседскую усадьбу с уникальным видом сразу на две страны — Россию и Беларусь. Дом стоит 5 тысяч гривен, но здесь можно найти и за три с половиной.

Телевизор дома у Славы и Любы показывает новости сразу трех стран, так что они немного озадачены. О нападении России на Украину Слава даже не хочет думать, хотя и признает — войска соседнего государства почему-то у границы маневрировали, но уже, якобы, отступили.

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В нескольких километрах от Клюсов достопримечательность советской эпохи — стела "Три сестры", которая является монументом "дружбы народов". Именно здесь сходятся границы трех стран – Беларуси, России и Украины. И хотя монумент до сих пор есть, дружбы – нет. Могли ли подумать строители в 1975 году, когда они воздвигали эту стелу, что здесь будут стоять украинцы и ожидать враждебного наступления со стороны России?

Украина уже отгородилась от России противотанковым рвом, колючей проволокой, забором, вдоль государственной границы ходят пограничники. С недавних пор они перешли на усиленное дежурство — постов стало больше, у бойцов за спиной противотанковые гранатометы. Образованы группы быстрого реагирования. В общем, говорят, обстановка стабильная и контролируемая.

Но ситуация может измениться каждую минуту, поэтому за любым движением за линией государственной границы внимательно следят бойцы из смотровых башен на наиболее опасных направлениях. В случае вражеского наступления пограничникам придется первым принять бой. Они знают, что бой вряд ли будет равным, и их гранатометы вряд ли остановят вражеские танки, но они попытаются.

О том, какое войско собрала Россия на границе, бойцы знают, статьи военных экспертов о том, что количество военных в России элементарно больше – читали. Но они будут держать оборону здесь, где начинается украинская земля.

Подразделениям пограничной службы выдали противотанковые гранатометы – как настроенные бойцы

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