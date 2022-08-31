Украинских школьников ожидает обновленная программа обучения: о чем и как теперь будут учить в школе

В школьную программу ввели новую терминологию и литературу, а еще дополнили историю современной войной России против Украины.

В новом учебном году школьники будут изучать толкования понятий "рашизм" и "русский мир", как вести себя детям в условиях военного положения, а еще американских, шотландских и немецких писателей вместо русских, говорится в ТСН.

Не зависимо от того, будут ли учиться дети в школьных стенах или вне их — дома, несколько измененную и дополненную программу им придется осваивать уже с сентября. И хотя изменения являются нововведениями, большинство из них обсуждались педагогами с мая, или еще раньше, поэтому учебную программу учителя освоили. «Уже есть приказ министерства, это принято. Наши областные институты последипломного педагогического образования они проводят работу даже сейчас по доведению этой информации до учителей», — говорит начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононненко.

Речь идет об изменениях или дополнениях в 5 предметах, в частности, география. Здесь время на изучение стран уменьшено, а их перечень увеличен. Скажем — к странам Азии добавлена Южная Корея, с ее местом в современной политике, и удачной экономической моделью. Кроме того, больше внимания уделено политике государств за настоящее.

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Из-за полномасштабного вторжения России прилагаются параграфы в основах правоведения. В частности, темы относительно прав человека и международного гуманитарного права. А в предмете «Защита Украины» усиливают военно-патриотическую составляющую. Дополнены темы огневой подготовки, медицинской помощи и гражданской защиты. А еще добавлено больше информации о современной российско-украинской войне и наших героях. «Не обязательно учить наизусть как называть наших врагов, ребенок и так это ловит из контекста, из разговоров родителей, то есть дети в это погружены, поэтому в этом есть определенный резон, почему школа должна все же реагировать. Она не может быть в изолированной сфере, вакууме... Но эта реакция должна быть уместна», — объясняет эксперт по вопросам образования Украинского института будущего Николай Скиба.

Когда воздушная тревога, или обстрел – что является надежным укрытием, а что нет, какие бывают взрывные устройства, каков у них принцип действия и почему не следует их трогать, а еще основы психологической самопомощи – все тоже теперь будет частью учебной программы в предмете "Основы здоровья". Его изучают учащиеся средней и старшей школы.

«Мы должны в первую очередь развивать в детях способность самостоятельно мыслить, задавать вопросы, часто не удобные», – добавляет Скиба.

И они уже задают эти вопросы. В частности, относительно терминологии, которую не редко можно встретить в сети, или услышать на улице: "рашизм", "русский мир", "коллаборант", "присвоение суверенитета". «Важно, чтобы дети понимали, что это такое. Потому эти термины в научном обосновании будут изучаться в школах, чтобы понимать, какая угроза перед нами стоит», — говорят в Минобразования.

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Советский союз впервые будут подавать как наследника Российской империи, которые были нетерпимы ко всему украинскому. «У нас много внимания раньше уделялось репрессивным действиям Советского союза. Теперь дети будут больше изучать и о движении сопротивления. То есть как украинцы противились этой репрессивной машине», — дополняет Кононненко.

Речь идет как о вооруженном сопротивлении, подобно Холодному оврагу или УПА, так и о культурном – расстрелянном возрождении, кобзарских певцах, шестидесятниках.

В Зарубежной литературе, из школьной программы изъяты произведения русских и белорусских авторов, добавлены произведения зарубежных писателей. В частности, будет изучать творчество Жан де Лафонтена, А.Генри, Ульфа Старка и других. Вместо русской поэзии в школьную программу включили стихи мировых лириков: например Генриха Гейне, Адама Мицкевича, Роберта Бернса.

Русскоязычные произведения останутся только от отдельных украинских авторов или тех, чья жизнь тесно связана с нашей историей.

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