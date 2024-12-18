Украинских военных учат, как выходить из окружения: фото, видео

Бои в длинных фортификационных сооружениях – одни из самых сложных для пехоты.

Чтобы научиться оперативно вырываться из окружений, которые уже традиционно устраивают россияне, украинские защитники овладевают новыми тактиками ближнего боя. Такие выучки проходят постоянно. На одном из них побывала съемочная группа ТСН.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Кондрачук.

Военные сначала, чем выйти на условное поле боя, повторяют теорию. Чтобы впоследствии разделиться по парам, зарядить магазины и открыть огонь по условному врагу. Бойцы двигаются синхронно. Нога в ногу. Стрелковый огонь контролирует инструктор, который идет позади. Он считает и записывает количество попаданий в цели. Это - вероятные противники, которые подстерегают на разной высоте.

В Украине военные проходят обучение

В узких блиндажах, хаосе, на адреналине удержать контроль все труднее, объясняют армейцы. Их задача здесь - все время наступать вместе.

По легенде, эту траншею только что частично освободили. И сейчас эти ребята должны ее как можно быстрее зачистить. Подобные бои в длинных фортификационных сооружениях - одни из самых сложных для пехоты, объясняют опытные военные.

Эту подготовку проходят те, кто умеют воевать. В своих подразделениях они - инструкторы. Здесь - ученики. После двух месяцев учений, усвоенные знания и опыт эти инструкторы повезут в боевые части. Где будут обучать уже своих подопечных.

Обучение военных

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 07:00 18 декабря. Принудительная эвакуация из Покровска! Суд над комбригом! Новая власть в Сирии!

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