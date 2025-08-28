«Идем на закупы»: что происходит на границе после разрешения на выезд мужчин 18-22 лет

Мужчины воспользовались правом выезда за границу / © ТСН

Мужчины от 18 до 22 лет отныне могут беспрепятственно выезжать за границу. Ведь вступило в силу постановление Кабмина, которое это позволяет.

Сколько желающих сразу же воспользовались такой возможностью и есть ли ажиотаж на украинско-польской границе — в материале корреспондента Марички Кужик.

На пункте пропуска «Шегини» действует единственный в области пеший переход. Скопления нет, но мужчин в возрасте от 18 до 22 лет мы уже встретили. Пограничники специальную статистику не ведут, впрочем, только за час мы насчитали пятерых.

Среди них — 22-летний Никита. Он едет к отцу в Чехию. Говорит, еще не решил насколько времени — но вероятно на несколько дней. С собой имеет только небольшой рюкзак.

«Сразу решил поехать увидеть папу, потому что мы с ним с начала войны не виделись друг с другом. Встретиться, погулять, поговорить. Думаю мой случай не единственный, очень многие разведены семьями и давно не виделись, думаю это прекрасная возможность соединиться», — говорит Никита Панасюк.

22-летний Роман едет вообще без вещей. Говорит, хочет попробовать — пропустят или нет.

«Просто идем за покупками в „Бедронку“ и все. Я с другом приехал, недалеко живем. Посмотрим, все ли это работает, пограничник сказал, что работает», — говорит Роман Волос.

Выехать за границу могут мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно. С собой нужно иметь загранпаспорт и военно-учетный документ. Однако есть также ограничения.

«Соответствующая норма не будет распространяться на лиц, определенных в пункте 2.14, в частности на лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления, выезд этой категории лиц может осуществляться только в служебных командировках», — говорит пресс-секретарь 7 Пограничного Карпатского отряда Светлана Бурда.

Роман считает постановление Кабмина правильным. Многие его друзья, которые уехали еще до 18-летия, теперь планируют возвращаться обратно в Украину.

На украинско-польской границе ажиотажа пока нет. Ситуация обычная на всех семи пунктах пересечения области — кое-где по несколько десятков машин в очередях.

Напомним, в Украине ввели изменения в правила пересечения границы для мужчин во время военного положения.