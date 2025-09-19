Украинским мужчинам за границей приходят "письма счастья": что известно

Украинцы за границей / Фото иллюстративное / © ТСН.ua

В последние дни в украинских медиа и телеграмм-каналах распространялись тревожные сообщения: мол, Канада якобы требует от украинцев справки о том, что они не уклоняются от службы, или даже готовится выдавать мужчин для мобилизации в Украину.

Сами украинцы за рубежом рассказывают: Министерство иммиграции Канады просит предоставить определенные документы, связанные с военной службой.

ТСН.ua выяснил, о какой именно справке идет речь, почему ее спрашивают и действительно ли существует риск депортации.

Ажиотаж начался после публикации в Facebook-сообществе «Украинская Канада». Там сообщили, что многие украинцы-мужчины, подавшие заявки на постоянное проживание в Канаде, получают так называемые «письма счастья» — Procedural Fairness Letter от Министерства иммиграции Канады (IRCC).

В этих документах офицеры просят предоставить официальную справку об освобождении от военной службы или подтверждение, что мужчину не призывали во время военного положения.

В сообщении также обнародовали пример одного из таких писем:

«Это письмо офицер направил после того, как аппликант предварительно дал ответ на дополнительный запрос относительно информации о военной службе или ее отсутствии (military records form), добавил приписное свидетельство и объяснение, что никогда не служил и не призывался на службу. Но это не устроило канадского иммиграционного офицера».

Некоторые медиа и телеграмм-каналы трактовали это как требование предоставить справку, что украинец не уклоняется от военной службы. Также в Сети предположили, что это первый шаг к депортации украинских мужчин в Украину.

Источники ТСН.ua в Министерстве иностранных дел сообщили, что неофициальную информацию о отправке так называемых «писем счастья» украинским мужчинам, проживающим в Канаде, тоже видели.

Однако работающие в Канаде украинские дипломаты официальными каналами таких сведений не получали.

«Насколько нам стало известно, интернет-ресурс, который первым опубликовал сведения о якобы отправке таких писем, уже убрал это сообщение», — сообщили источники среди дипломатов.

В то же время адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua успокоила:

“В действительности миграционные органы Канады очень тщательно проверяют сведения и данные граждан иностранных стран (не только граждан Украины) при принятии решений о предоставлении документов о временном или постоянном проживании или продлении действия таких документов”.

В частности, миграционная служба проверяет сведения о:

семейное положение заявителя: родителей, детей, супругов, бывших супругов;

место работы, образование;

сведения о несудимости в стране гражданства и/или в стране своего последнего проживания (резидентства);

не находится ли лицо или члены его семьи в санкционных списках;

также собираются сведения о состоянии здоровья;

заявитель тщательно проходит медицинское освидетельствование на выявление инфекционных болезней.

Все это необходимо для получения документов на жительство в Канаде.

«То есть для миграционной службы важно, кого они пускают в свою страну. Они предоставляют вид на жительство только лицам с „чистой биографией“ для обеспечения безопасности своей страны», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.