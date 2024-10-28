Украинским защитникам на фронт передали уникальную технику: фото, видео

16 пунктов управления БПЛА передали украинским бойцам. Это микроавтобусы повышенной проходимости со специализированным оборудованием. Работать они будут на разных направлениях, а главное на Донетчине. Собирали такие пункты управления как рядовые украинцы, так и крупные компании. Активно к этому присоединилась и "1+1 медиа".

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

Ровной колонной, один за другим, микроавтобусы темного цвета заезжают в определенное место на окраине Киева. Паркуются, глушат моторы и идут на инструктаж. Это не просто машины, это - мобильные пункты управления БпЛА.

«Нужно больше для самолетов, или что-то такого, что работает из глубины», - говорит боец „Ирландец“.

Это могут быть "Лелеки", "Шарки", "Фурии" или что-либо другое, говорит боец с позывным "Ирландец", который отвечает за обеспечение БПЛА в 53-й отдельной механизированной бригаде. Прямо отсюда, уже через 10 минут он поедет на этой машине на фронт.

Беспилотник

"Все зависит от того, что ты умеешь и что вы спланировали. Можем сделать под разведку, можем под ударные, здесь она универсальна. Передвижной пункт это — удобно, как для пилотов, так и для тех, кто управляет. Ты можешь видеть куда условно тебя ведет твой разведчик и ударным дроном соответственно работать", — говорит Ирландец.

Как один из примеров это — участившаяся охота на вражеские дроны-разведчики. Есть даже случаи, когда за цель одновременно соревнуются по два наших подразделения.

Главные преимущества этих мобильных пунктов управления БпЛА - продуманное оборудование для работы, системы сокрытия автомобиля на местности, автономное питание и связь. А еще усиленная ходовая и повышенная проходимость микроавтобусов, одно из того - на что обращает наше внимание боец Главного управления разведки, с позывным "Аферист".

"Это и некоторый комфорт для пилотов, для личного состава, ну и это мобильность главное. Важно иметь эту мобильность, быстро менять точки, где-то «подскакивать» ближе, где-то "отскакивать". То есть мобильность, комфорт и качество выполнения задач", - говорит „Аферист“.

Мобильные пункты управления БПЛА для ВСУ

Не меньше внимания уделили и укреплению корпуса, а также днищам этих автомобилей. И, к слову, несколько месяцев назад это спасло жизнь одному из экипажей. Водитель тогда получил серьезные травмы и был госпитализирован; пассажир и еще один разведчик отделались меньшими повреждениями.

"Такого нет ни у кого, таким никто не воюет, это специфическое изделие, которое родилось и создано в Украине, которое завершается во время войны в Украине и которое каждый раз становится лучше предыдущего образца", — говорит специалист по автотранспортным средствам фонда "Повернись живим" Дмитрий Лаврик.

Мобильные пункты управления БПЛА.

Именно эти мобильные пункты управления БПЛА, уже третья генерация подобного обеспечения, все в рамках проекта "Лига аэроразведки", который воплощает Благотворительный фонд "Повернись живим". На 16 спецавто, усилиями "1+1 медиа", "FootballHub", Украинской премьер-лиги, "Новой почты" и других компаний, было собрано 48 миллионов гривен. Которые значительно усилят возможности украинских защитников, предоставляя, как шутят они сами, им едва ли не офисные условия работы.

Выполнять эти "задачи" будут на разных направлениях, и начиная с этого момента – отсюда авто отправляется прямиком на боевые позиции.

Украинским бойцам передали 16 пунктов управления БПЛА

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