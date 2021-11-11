Украинскими городами прокатилась волна "заминирований": в Одессе – аэропорт, а в Киеве – вокзалы

Украинскими городами прокатилась волна "заминирований": в Одессе – аэропорт, а в Киеве – вокзалы

Правоохранители разыскивают псевдоминеров.

В Одессе из-за сообщений анонима проверяли аэропорт. А в столице – Центральный, Южный и Дарницкий вокзал. Никакой угрозы специалисты не обнаружили.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 11 ноября.

Во Львове также из-за ошибочного сообщения о взрывчатке пришлось эвакуировать более тысячи человек. В течение пяти часов там обследовали сразу семь торгово-развлекательных центров. Пока правоохранители осматривали объекты – возле каждого дежурили газовики и спасатели.

А в Харькове из-за угроз взрыва из двух учебных заведениях вывели несколько сотен учеников и педагогов. Неизвестный позвонил по телефону спасателям и рассказал о заложенной бомбе в 11 школе. А их в городе две – обычная и интернат. Эксперты обследовали обе. Опасности не обнаружили. Псевдоминеров разыскивают. За ложные сообщения о взрывах им грозит до 8 лет тюрьмы.

Несколькими городами Украины прокатились сообщения о массовых заминированиях

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