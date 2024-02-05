Украинский Беверли-Хиллс: как и где живут мажоры и элита во время войны

Элитные поместья, "золотые ворота", пункт пропуска и выход в Днепр. Этот поселок под Киевом называют украинским Беверли-Хиллс, куда съехалась жить вся элита и где покупают замки в том числе воры.

Кто поселился в Козине, что в 20 минутах от столицы, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Элита в деревне под Киевом

Поселок Козин на окраине столицы расположен в исторической местности Конча-Заспа. Его основали монахи Киево-Печерской лавры. Первые упоминания о небольших хуторах появились еще в XI веке. А вот во времена советщины строиться там боялись, чтобы не отняли. Однако после провозглашения украинской независимости там, как грибы, начали появляться элитные имения известных в Украине людей.

Он считается одним из самых дорогих населенных пунктов в Украине. В небольшом поселке Козин владеют участками политики и бизнесмены, и современные подозреваемые, которым инкриминируют похищение Вооруженных Сил во время войны.

Кто купил имение за ворованные деньги?

Один из недавних покупателей уже в СИЗО. Речь идет о семье Гринкевичей. Они так обогатились за время войны, что сын Гринкевича старшего Роман, не имея собственного жилья до полномасштабного вторжения, внезапно купил в мае 2023 дома в этом самом Козине за 25 млн грн площадью почти в 290 квадратных метров, а чтобы далеко не бегать, там же прикупил и два земельных участка.

Откуда взял такие деньги молодой парень? Все просто: его на пару с отцом подозревают в многочисленных махинациях на закупках для Вооруженных сил Украины. По данным правоохранителей, разворовала эта семейка около полутора миллиардов гривен.

Цены на элитные дома

Собственно дома там золотые, если заглянуть на сайт объявлений в коттеджном городке Днепровая волна, то усадьбу с домом площадью 495 кв. м с бассейном, сауной, гардеробными, зоной отдыха, зимним садом, причалом на Днепре продают более чем за 133 миллиона гривен.

Другой дом уже почти вдвое дороже, за 209,5 млн грн с гостевой комнатой площадью 127 кв.м, в которой есть камин, две кухни, пять спален с собственными гардеробными и санузлами, кинозал, кабинет, SPA-зона с бассейном 118 кв. .м, а еще сауна, хаммам и тренажерный зал. В объявлении отметили, что коттедж спланировали известные дизайнеры по эксклюзивному проекту, а в строительстве использовали исключительно экологичные материалы.

Или например, продается особняк площадью 1100 квадратных метров, туда же идет 60 соток земли, между двух рек — Днепр и Козинка. Описывают так: во дворе выход к экологически чистой реке Козинка широкое и проточное устье. Дубовое берегоукрепление, собственный пляж, пирс (на пирсе беседка с печью/камином). Береговая охранная сигнализация, освещение, камеры. Такой дом стоит более 43 миллионов гривен.

Есть в объявлениях и предложение за почти 190 миллионов гривен. В придачу идет пруд с карпами.

Словом, у многих здесь множество охраны, выход к реке, хотя по закону перекрывать доступ к воде и строить на берегу запрещено. Но такие безделушки здесь мало кого волнуют, а каждая территория охвачена множеством камер наблюдения — конфиденциальность прежде всего.

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Кто поселился в дорогом селении?

И именно здесь прикупили самые дорогие домики самые богатые украинские политики — бывшие и действующие. Среди них: нынешняя нардепка, а когда-то первая женщина-премьер Юлия Тимошенко, 5-й президент Украины Петр Порошенко, нардеп нескольких созывов, который сейчас в СИЗО по подозрению в госизмене Нестор Шуфрич, олигарх, который от 18 июня 2021 находится под санкциями, введенными СНБО, Дмитрий Фирташ, а также 2-й президент Украины Леонид Кучма и 3-й президент Виктор Ющенко и многие другие известные люди.

Просто так на территорию — нельзя

Заехать простые смертные на эту территорию не могут. Коттеджный комплекс "Золотые ворота" расположен в нескольких километрах от центра поселка. Попасть на территорию могут только жители и труженики. На въезде стоит здание охраны и шлагбаум. Вне этого пропускного пункта бурлит и жизнь обычных украинцев. Посмотреть на две параллельные реальности уехала корреспондентка Gazeta.ua. Так об увиденной высказывается журналистка:

“От глаз поселок закрывает густой сосновый лес. Сразу на въезде стоят киоски с цветами, кафе и супермаркет. Чуть дальше за углом — местный рынок. В этой части поселка бурлит жизнь, но и близко нет намека на помпезность. По обе стороны дорог — невысокие многоквартирные дома и уютные дворики с детскими площадками и скамейками. Улица ведет мимо современной школы и торгового центра, в окне которого видна женщина, занимающаяся в спортзале. За учебным заведением – новый стадион с зеленым газоном. Больше всего людей возле супермаркета. Сюда заходят купить продукты, кофе или снять наличные в банкомате. Рядом несколько магазинов и салон красоты”.

Что говорят местные?

Журналистка пообщалась с местными и узнала, видели ли они лицо владельцев роскошных домов. Одна из женщин — 59-летняя Валентина, оказалась домработницей в нескольких имениях. Говорит, что условия труда очень изменились по сравнению с прошлыми годами, раньше платили больше: “Раньше кормили здесь, а сейчас нет, так и вожу с собой еду. Когда-то была хорошая зарплата – 1000$, – говорит Валентина. — Сейчас немного меньше — 1200 гривен в день, но и спасибо. У меня уже возраст, поэтому для меня это хорошая работа. В обязанности входит уборка, стирка, глажка. Сразу в двух домах работаю. Хозяйка работает риэлтором, а муж ее когда-то был депутатом, а сейчас на пенсии. Жизнь богатых отличается только тем, что у них есть деньги и могут себе больше позволить. А по отношению к семьям — ничем не лучше. Так же ссорятся, у каждого свои интересы. Удивительно было, когда только начинала. В 2006 году попала в семью нефтяного магната. Меня эта роскошь удивила, потому что я из села приехала и никогда не думала, что люди могут так жить. Его жена приехала из бутика, магазина и привезла пакеты с одеждой. Моей обязанностью было распаковать и развесить вещи — на 50 тысяч гривен скупилась. Это в те годы было очень много, и это одноразовая покупка”.

У бизнесмена, у которого работала женщина, была собственная яхта. Семья часто отправлялась в морское путешествие по Европе:

“Меня брали с собой каждое лето, поэтому я хоть увидела свет. Муж был алкозависим у меня, поэтому благодаря этой работе смогла выбраться. В Хорватию, Италию, Турцию плавали. Все скупались на Бессарабском рынке – он тогда самым дорогим считался, – вспоминает она. — Брали рыбу — стерлядь, дорадо, сибас. Это сейчас все могут купить, а в то время это считалось деликатесом. Сейчас уже не так живут, как прежде. Нет такой роскоши, хотя и могут разрешить креветки, путешествия. До войны у моих хозяев была своя стряпня, а теперь приезжает только раз в неделю. У бывших хозяев я готовила еду, но тяжело было, потому что всем нужно индивидуально и в разное время. Сейчас бы не выдержала такой работы”.

Никогда в глаза не видели своих известных соседей и других местных жителей.

“Я всю жизнь здесь. Считайте 26 лет этому магазину — тогда все и началось, и эта Дамба строилась. Когда-то на этом месте были просто вода и песок. Здесь почти у каждого выход к воде. Ребята рассказывают, что купаются сейчас только здесь за мойкой, где обычные дачи. Коренные жители Козина – это там в центре. А приехавшие 15 лет назад не считаются. Тимошенко где-то здесь живет, Фирташа будто имение было, Шуфрича. Мы настолько к этому привыкли за всю жизнь, что уже не удивляемся”.

К слову, когда-то этот поселок частенько попадал в скандалы. По детям стреляли как по живым мишеням, потому что они подошли к особнякам.

Эта история произошла еще в 2015 году. А в 2017-м стреляли уже не по детям, и не с берега, а запускали снаряды с воздуха.

О визите журналистки узнал директор городка, общаться желания явно не имел, но все же признался, для этого поселка такие жители "выгодны":

“Земля была заброшена. Сначала раздали здесь земли работникам полиции, потом отдали участки для чиновников, — вспоминает мужчина. — Но долгое время на этом месте было болото с камышом, потому что считай, со всех сторон вода. Первые дачи скромные строили — они до сих пор стоят на въезде. Участки давали работникам предприятий. Потом уже начали появляться коттеджи, и Козин изменился. Все, что вы здесь видите — дороги, магазины, ничего этого не было, если бы сюда не поступали деньги. На налоги в поселке построили школу, спортзалы, большой стадион — это плохо? У нас здесь живут бывшие чиновники, бывший вице-премьер-министр, но сейчас все они уже пенсионеры. Почти у всех здесь прибрежные участки. За это каждый год владельцы платят 20 тысяч гривен налогов в бюджет Козина. За эти деньги развивается инфраструктура. Всех интересует какая-нибудь сенсация, но не все люди одинаково жили и не будут жить. А ведь это инвесторы для поселка”.

Муж уверяет, что теперь за территорией и реками ухаживают, а местные жители мол довольны тем, что Козин развивается. Журналистка отметила, что по вечерам улицы села пусты, а в окнах некоторых имений не горит свет, и заметно, что они даже не заселены. А кто еще в процессе строительства своего элитного дома.

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