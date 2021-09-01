Украинский борт с гражданскими последним покинул Кабул — эксклюзивные подробности спасения людей узнала ТСН

Спецназовцы разыскивали людей с риском для жизни.

С 16 августа и до последнего рейса, который эвакуировал гражданских, украинские спецназовцы из главного управления разведки Министерства обороны занимались эвакуацией украинцев, членов их семей и афганцев, которым угрожала смертельная опасность. Они более двух десятков раз выходили в город — искать людей, которые иначе бы в аэропорт не попали.

Подробности уникальной спасательной операции — в эксклюзивном интервью ТСН.

«Одна искра и все это взрывается в психологическом и физическом плане. Оно там все на грани», — заявляет сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Олег.

Мужчина как раз вернулся из Кабула с последней группой спецназовцев и эвакуированных. Опасность, говорит, начиналась — еще с воздуха.

«Очень большая вероятность столкновения самолетов, нет ни коридоров, ничего. Все воздушные суда летают вслепую фактически», — рассказывает он.

Международный аэропорт Кабула — единственное место в захваченной талибами стране, которое до последнего контролировали западные войска. Вокруг тысячи людей, готовых воспользоваться маленьким шансом, чтобы вылететь оттуда. Готовых цепляться за шасси самолетов и разбиваться.

«Там и вонь, и количество людей, и эти человеческие трагедии, у кого жизнь поломана. Там очень сложно ходить, там полная антисанитария и они просто пытаются каким-то образом выбраться. Поднимают вверх документы, чтобы их забрали», — говорит Олег.

Сразу за воротами аэропорта — городская застройка. По три-четыре раза в день украинские спецназовцы выходили наружу, чтобы искать в толпе своих.

«Я держу за жилет идущего впереди, так же меня держат и мы пробираемся через эту толпу к пункту, где можем кого-то забрать. Конечно у нас был приоритет украинские граждане, забирали членов их семей, а также людей, которые были у нас из списка Министерства иностранных дел, люди которым действительно угрожала опасность. Когда видишь как в аэропорту объединяется семья, что не видела друг друга — оно того стоит», — убеждает человек.

Людей просили подавать знаки, показывать украинские паспорта, держать что-то заметное — шарики, зонты. Иногда приходилось в последний момент менять место встречи, когда американцы блокировали ворота, потому что им сообщали об опасности теракта. За полтора часа до взрыва, унесшего 170 жизней — украинские спецназовцы искали людей именно там, где подорвал себя самоубийца ИГИЛа.

«В той части гейта. Вы стоите у здания, по крыше которой ходят талибы, к ним можно было дотянуться рукой», — рассказывает он.

Затем, через МИД и Офис президента их попросили о помощи канадцы. Надо было вывести два микроавтобуса с рынка, проложить им путь к воротам.

«Мы выходили туда, куда американские военные не выходили, канадские военные не выходили. Взрыв мог произойти в любую секунду, в принципе, когда мы забирали второй автобус — такой крик прозвучал, что в автобусе бомба. Люди выскакивали кто как мог - через окошки, двери открывали. После того как все понимают, что там взрывчатки нет, в автобус садятся многие. Пришлось идти с оружием и извлекать людей, которые не должны были там быть», — вспоминает сотрудник ГРУ.

Уже после теракта, хотя предупреждали о возможности других взрывов, наши спецназовцы решают остаться, потому что на борту самолета не хватает мест. Они до последнего ищут людей по спискам. И вывозят последним рейсом тех, кого нашли.

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«Украинский самолет последним вылетел из аэропорта Кабула с гражданским населением на борту, после нас уже не было никакой эвакуации. В 18 часов мы взлетели, а в 2:00 ночи территория, которую мы занимали, была захвачена талибами», — рассказывает спецназовец.

Напоследок Олег сообщает о возможности продолжать эвакуацию, когда аэропорт контролируют талибы. Ведь еще под две сотни украинских граждан и членов их семей ждут помощи.

"Пока еще нет. Возможно, если там со временем стабилизируется, или кто-то, где-то договорится, может быть. Если нет — будем планировать операции как-то иначе. Потому как по суше трудно. Несколько планов у нас есть, будем пробовать», — добавляет Олег.

Эксклюзив ТСН: спецназовец рассказал о спасательной операции в Афганистане

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