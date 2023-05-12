Украинский донор костного мозга, спасший 18-летнего юношу, написал ему таинственное письмо

В столичном "Охматдете" выписали юношу, которому сделали трансплантацию костного мозга от донора, впервые найденого в украинском реестре. Стволовые клетки этого донора не просто подошли, донор оказался генетическим двойником. Как в больнице провожали своего пациента и познакомился ли он с тем, кто по крови ему как родной, говорится в ТСН.

Олегу 18, он из Павлограда. Летом прошлого года ему вдруг стало плохо. После анализов парню поставили диагноз – апластическая анемия в тяжелой форме. Это состояние, при котором костный мозг человека перестает вырабатывать достаточное количество клеток крови. В Днепре, между сиренами и укрытием в бомбоубежище, Олег прошел курс химиотерапии. Не помогло. Единственный шанс – трансплантация костного мозга. Они стали искать донора, подали заявку в украинский реестр и там нашелся тот, кого в медицинской среде называют – генетическим близнецом. “Только 70% имеют своего генетического близнеца – близнецы тоже разные – лучше молодой человек. Донор был настроен положительно и рад, что спасет жизнь”, – говорят медики.

В украинском реестре сейчас более 9 тысяч потенциальных доноров, в то время как, например, в мировом — почти 41 миллион.

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До войны, доноров костного мозга для больных украинцев, искали по всему миру. Стволовые клетки главным образом доставлялись самолетом, а ныне трансплантат курьеры встречают на границе и везут авто. Времени у них немного: от момента забора до трансплантации должно пройти не более 72 часов. И они это делают — за трое суток даже успели доставить клетки из Индии. В течение этого года уже произведена 101 трансплантация костного мозга.

Пока только провели одну трансплантацию, когда донора нашли в отечественном реестре. Чтобы этих случаев было больше – украинцев просят регистрироваться в нем. Стать потенциальным донором костного мозга может человек в возрасте до 35 лет и без хронических болезней.

Мама Олега размышляет, какой же человек, спасший ее ребенка. В целях безопасности донор и реципиент могут встретиться через два года, если захотят. До этого могут общаться анонимно, через реестр. Через него генетический близнец передал парню письмо, что в нем - Олег не рассказывает.

Впереди у Олега еще три месяца амбулаторного лечения, если все будет хорошо, то он сможет вернуться домой. Мама верит, что к тому времени в родном городе будет безопасно.

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