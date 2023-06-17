Украинский фильм получил награду в США: его будут показывать американским школьникам

Документальный фильм об украинских подростках во время войны стал победителем кинофестиваля в Нью-Йорке.

Лента RETURN DATE: UNKNOWN получила награду как лучший фильм на Youth Collective Film Festival, который состоялся в Lincoln Center в Нью-Йорке.

Фильм рассказывает об украинских подростках и их семьях во время войны.

Режиссер 17-летний украинский студент Тимур Цаплиенко. Его наставником в работе стал израильский актер и режиссер Ром Барне. Лента снята американской компанией BYkids для PBS, на котором вскоре состоится телепремьера.

Украинский фильм RETURN DATE: UNKNOWN получил награду на кинофестивале в Нью-Йорке / Фото: ТСН.ua

Также фильм планируется показывать в школах Соединенных Штатов для того, чтобы американские школьники лучше понимали, через что приходится проходить их украинским сверстникам.

На обсуждении фильма вместе с представителями ООН и UNICEF Тимур заявил об ответственности взрослых за то, что они допустили возможность российской агрессии и за то, что подросткам его поколения придется преодолевать ее последствия.

"Готовность пойти на компромисс со злом ради какой-то материальной выгоды открыла двери для этой войны. Сотни тысяч моих сверстников стали перемещенными лицами внутри страны или беженцами за ее пределами. Тысячи детей силой вывезены в Россию. Известно о пятисот погибших детях, хотя на самом деле их гораздо больше. И я хотел бы, чтобы ООН задумалась над тем, что она сделала и что НЕ сделала, чтобы помочь украинским детям", — сказал он.

Украинский фильм RETURN DATE: UNKNOWN получил награду на кинофестивале в Нью-Йорке / Фото: ТСН.ua

Один из главных героев фильма – отец юного режиссера, военный корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.

"Эта война не просто очередная война, которая идет где-то вдали от вас. И это не просто война Украины против российских агрессоров. Поймите, что это и ваша война. Если Украина проиграет, то США потеряют глобальное лидерство, НАТО может прекратить свое существование как неэффективная организация, и то же случится с Евросоюзом. И это касается будущего каждого человека в этом зале. Будущего наших с вами детей. Поэтому мы не можем проиграть", — эмоционально сказал корреспондент на премьерном показе.

Напомним, в Сети появилась документальная лента "Непокоренные. Украинские партизаны" — реальные истории храбрых украинцев, которые совершают сопротивление на временно оккупированных территориях еще с начала 2014 года.

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