Украинский флаг ныне один из самых известных в мире и развевается в разных уголках планеты, но не только там

За свою историю у нашей страны множество примеров героического и значимого поднятия своего флага, говорится в ТСН.

На собственном маленьком блокпосте школьники Андрей и Максим из Харьковщины стоят по 11 часов в сутки еще с февраля. Но что это за позиция, без собственного флага, говорили они родным? И бабушка сшили сине-желтый флаг, а малые гордо его подняли.

Не меньше – яростно и искренне, флаг своей страны ценит и Настя из Мариуполя. "Мы его очень хорошо спрятали и надеялась, что его никто не найдет", — рассказывает девочка, для которой иметь украинский флаг было смертельно опасно.

Город был оккупирован и уезжал из него, выпадал через пост оккупантов, но флаг не оставили. Во благо, в фильтрационном лагере, где их допрашивали и обыскивали, его не нашли. И Настя знает, поднять сине-желтый ей только придется, уже над освобожденным домом.

А еще наши ребята подняли знамя над развалинами "Азовстали", этот флаг удалось вывезти и передать музею. «Видите, вот в этом месте к нему прикипел осколок снаряда. Он свидетельствует о том, какая там была плотность огня, каковы действительно героями, наши защитники и Мариуполя, и Украины. Символ нашей несокрушимости, символ нашей веры в победу», — говорит директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

Война продолжается, и в этот день и в эти минуты, но так же восемь лет назад, когда война России против Украины еще только начиналась, именно флаг вел наших воинов на сопротивление оккупанту.

Одно из того, что раздражает и злит нашего врага всегда, это историческое наследие Украины, тысячелетнее и не выдуманное, в отличие от их. Первые сочетания сине-желтого цвета на знаменах, историки четко фиксируют с 1240 лет, во время правления короля Даниила Романовича. За государственный герб тогда использовали "золотого льва", еще известный как желтый или русский, и размещали на синем фоне. С такой хоругвью войско не раз отправлялось в бой.

Этот исторический факт не исключает существования множества других флагов, которыми пользовались наши предки, лишь подтверждает то, что синие и желтые цвета активно использовались, на протяжении тысячелетней истории нашего государства, говорят историки.

«Средина XIII века, синий и желтый цвет, как две полосы, передают именно флаг нашего государства. Такая же ситуация и с казацкими временами, когда официальный герб войска запорожского, то есть Украины, или как мы называем Гетманщиной, был "казак с мушкетом". И одежда этого казака – это золотая одежда, золотой жупан, и она стоит на синем фоне. Соответственно, у казаков тоже синий и желтый цвет в сочетании символизировалось с этим гербом национальным», — говорит историк Александр Алферов.

В том же виде, каким мы привыкли видеть свой флаг, его подняли впервые в 1848 году над львовской ратушей. Тогда по Европе прокатилась волна национальных революций, известная как "весна народов". Спустя некоторое время сине-желтое знамя признали по всей Украине. «Когда уже начались революционные движения, в 1905-6 годах, украинцы выходили на свои демонстрации с чем, в том числе сине-желтые повязки, флаги», — добавляет Алферов.

Которые в дальнейшем будут сопровождать наше стремление к самостоятельности всегда. И во время Освободительной борьбы, и при повстанческой борьбе ОУН-УПА, за провозглашение Карпатской Украины, и образовании живой цепи ко Дню Соборности, в день провозглашения Независимости, и собственно — 24 августа 1991 года.

Также читайте Тишины на Донбассе сейчас не бывает: враги наносят ракетные удары сразу по нескольким прифронтовым городам

Пора нашему флагу подниматься вверх только в мирной жизни. И он действительно развевается на самых высоких ступенях — на "крыше" Украины — Говерле, и на "крыше планеты" в Гималаях. На вершинах каждого континента. И даже на самом высоком вулкане — Охос-дель-Саладо в Андах. И неоднократно в одном из самых холодных мест планеты – Антарктиде. На украинском исследовательской станции. Да и вне ее. Но высшее украинское знамя поднималось только с Леонидом Каденюком — в Космос, в 1997 году.

Кроме того, неоднократно, чтобы поднять наше знамя наивысшее, нужно было стать лучшим на планете, и нам удавалось, и удается это. В силовых противостояниях, боксе и плавании, в фехтовании и шахматах, в песенных конкурсах, путешествиях. Этот перечень, кажется бесконечным.

Как нет цены и победам наших военных, благодаря которым, сегодня мы можем видеть наш флаг поднятым в своих городах и столице. А еще на освобожденных от оккупантов ежедневно территориях становится все больше. А совсем скоро, сине-желтое знамя, поднимут по всей территории свободной Украины.

Читайте также:

Россия держит в Черном море четыре корабля с 28 крылатыми ракетами — ВМС

Детей оставили в машине на 8 часов, а родителей отправили на фильтрацию: из Мелитополя становится труднее уехать

"Фюрер" беспокоится: дочери и любовница Путина теперь под усиленной охраной