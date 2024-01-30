"Украинский герб равнялся фашизму": медик рассказала о реакции работников российской застенки на татуировку

Руслана Нуца — боевой медик 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая прошла российский плен. Она рассказала о пребывании там и интересе работников застенки к татуировкам на теле украинских пленных.

В эксклюзивном интервью TSN.UA Руслана поделилась, что патриотов сажали в одиночные камеры, а украинский герб для россиян был признаком фашизма.

“Нас везли “КраАЗами”, “Уралами”, как скот. Оленовка сначала. Около недели мы там находились. Одна камера, там четыре койкоместа, а нас сорок девушек. И так друг на друге. Даже спали поочередно, потому что невозможно было всем лечь", – рассказала Руслана.

Медик говорит, что больше всего из Оленовки ей запомнился день, когда работники застенки в очередной раз фотографировали их татуировки.

“И вот женщина начинает фотографировать мою татуировку и читает на моей руке. Я ее сделала в феврале в Мариуполе 2022 года буквально за несколько недель до полномасштабного вторжения. И она читает: "Душа и тело мы положим за нашу свободу". И говорит: "Знакомые слова, я когда-то это учила". И меня тогда словно током ударило. То есть я поняла, что это бывшая украинка. И вот сейчас она работает здесь, где других украинцев пытают и убивают. Для меня это тогда стало невероятным шоком", – говорит Руслана.

Руслана Нуццо / Фото: ТСН.ua

На правой руке у нее есть татуировка: герб и вышивка.

“И опять же они всегда очень большое внимание обращают на татуировки. Ты должен им потом это все объяснять, что татуировка значит вот это, а это значит вот это. И в Таганроге, куда мы приехали после Оленовки, так же увидели эти мои татуировки. Не на гимн они больше обращали внимание, может, они не понимали, что там перевод этих слов. А вот герб они сразу понимали, что это. А для них это равноценно фашизму. Не понимаю я почему, но у них такое какое-то мнение. И опять же охранник увидел эту татуировку, взял меня за руки и говорит: Ты что патриотка? Я как-то не задумывалась и говорю: "Да", — рассказала медик.

Только позже поняла, что это была большая ошибка, и надо было соврать, говорит Руслана.

“И ко мне было бы более лояльное отношение. Но я сказала так и он ответил: "В одиночку ее, патриотка сильная". Тогда я поняла, за что здесь, почему я попала в этот плен. Только потому что я патриотка, только потому, что я люблю свою страну… Сначала посадили в одиночку, я туда зашла, а как раз на улице был ливень. А камера, видимо, была очень старая и все капало, а особенно на койкоместе. Я зашла, вижу эту картину и думаю, что спать там никак не смогу. Я села на лавку и принялась плакать. Мне было досадно, что я в плену просто за то, что люблю свою страну. Типа здесь плохого. Тогда я не понимала этого. Но пришел другой охранник и говорит: "Что, течет?" И он меня вывел в другую камеру, где было еще три девушки. И та камера не текла. Это были девушки из 56-й бригады, и я там была с ними весь тот месяц”, — рассказала Руслана.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Почти не было шансов вернуться живой домой! Смотрите интервью с медиком 36-й ОБРМП

Читайте также: