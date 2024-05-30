"УкраИнский" или "укрАинский": как Россия воюет с ударениями и чего хочет добиться Путин

Российские политтехнологи исказили ударение в слове "украИнский" - на "укрАинский". Почему говорить именно так - нравится лично Путину.

Какой в этом смысл. И как языковая деоккупация объединила украинцев, литовцев и эстонцев - исследовала корреспондент ТСН Наталья Ярмола в спецпроекте «Язык войны».

Жители города Украинка до сих пор повторяют российскую пропаганду

Жители городка Украинка до сих пор спорят, как правильно подчеркивать название своего населенного пункта.

Владимир Тытыч - один из старейших жителей города обычно не участвует в дискуссиях. А просто говорит Украинка. И рассказывает: кто, когда и зачем искусственно насадил это ударение. Все началось с Трипольской ТЭЦ, где Владимир проработал всю жизнь. Договариваясь об этой встрече, мы не ожидали, что утром - в день съемки ее разбомбят российские ракеты.

«Я сюда приехал 24 декабря 1968 года. Должности там разные были. Мастер, старший мастер", - вспоминает мужчина.

Владимир Титич

В 70-х, когда на ТЭЦ формировался коллектив, господину Владимиру поручили отобрать лучших специалистов. Но очень скоро он заметил, что станция в полном подчинении Москвы. И брать местных на работу запрещено. Специалистов везли со всего союза.

"Есть негласное указание, зильоновцев на руководящий должности не брать", - вспоминает он.

"Зильоновцами" идеологи называли вероятных носителей националистической идеи - от урожденного на этих землях - исторического персонажа атамана Зеленого, который боролся с большевиками.

И вот сюда приехали и сибиряки, и татары. Здесь было 48 национальностей. 20% украинцев процентов, 80% русских", - говорит Владимир.

Так город Украинка превратился в УкрАинку.

"И, в принципе, называли не „Украинка, а “Россия». Все местные, все, потому что здесь только русский язык. Школы русские, садики русские. Ну, были же и патриоты украинцы. Мы объединились, писали, что что это такое. Украинка, а негде детей учить", - вспоминает он.

Почему россияне воюют с ударениями

Это ударение один из маркеров пропаганды. Который в сознании россиян и украинцев должен пробудить нужную ассоциацию - что-то об окраине конечно же «великой России».

Ударение на "А" имеет имперское происхождение. Его часто использовал Пушкин - кумир Путина, который так же любил превозносить царя Петра первого.

"Вы знаете, дело в том, что это ударение укрАинское ненормативное. И они сами пишут, что это устаревшее словоупотребление. Оно является ненормативным. То есть, тот, кто так говорит, он просто не знает норм литературного русского языка", - говорит доцент кафедры языка СМИ факультета журналистики ЛНУ им.

Кристина Дацишин

Русификация - целенаправленная политика Советского Союза, которая не обошла ни одну страну СССР. Бывшие республики уже более 30 лет деоккупируют собственные языковые традиции. В Литве, например, искореняют русские названия городов, улиц и даже отдельные суффиксы.

"Лучшим примером, я бы сказал, была попытка ввести русскую традицию употребления отчества с суффиксом „-ович“. Вот, я например, Арунас Стрейкус Витович. Это очень странно звучит как для литовца. Но это было советское наступление на литовский язык. Эти пережитки советчины до сих пор существуют", - говорит профессор истории Вильнюсского университета Арунас Стрейкус.

Эстония - имеет собственную битву с русскими - за название столицы, отмечает эксперт. Дискуссии продолжаются и вокруг правописания столицы Эстонии города Таллинн. Как и в советском Союзе, россияне продолжают его писать с одной «н». Эстонцы же требуют нужное удвоение. Эта борьба за вторую букву «н» длится уже 35 лет и стала проявлением политической позиции. Слово «линнн» именно с двумя «нн» на эстонском означает «город».

Бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу рассказывает: по этому правописанию лично вел переговоры с должностными лицами других стран на самом высоком уровне.

"Для нас это символ оккупации. Этот вопрос ключевой с конца 80-х годов, это одна из составляющих нашего движения за освобождение с прошлого века. Сейчас наш парламент обсуждает, что стоит вернуть историческое название Калининграда, как это уже сделали литовцы, латвийцы и поляки", - говорит он.

Переназванные или искаженные названия улиц, городов и стран - формируют ложную картину мира. Человек теряет ориентир и связь с реальностью, - убежден языковед Павел Гриценко.

«И мы идем по улицам, поднимаем голову - о, площадь Октябрьской Революции. Будто здесь и не было Октябрьской Революции, но площадь Октябрьской Революции. И нет здесь ничего украинского. Мышление, это мышление, российско-центрическое, имперско-центрическое. Все, что ты хочешь - как бы возвысить", - объясняет он.

Павел Гриценко

Эта технология хорошо прослеживается в действиях россиян на временно оккупированных территориях. Там собрались учить украинских детей по учебникам, которые усыпаны разного рода заменителями "украинского" — "национальная окраина", "национальный регион", "национальный район", "национальное образование". Цель – полностью стереть границы Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 07:00 за 29 мая 2024 года | Полный выпуск новостей

Читайте также: