Украинский изобретатель создал "Капсулу жизни", способную спасти во время обстрелов: как работает бункер в квартире (фото)

В укрытии может спрятаться до шести человек.

Киевлянин Сергей Захарин создал "Капсулу жизни", которая способна защитить от последствий ракетных ударов. Это сборная стальная конструкция, разработанная для квартиры многоэтажки, частного дома, офисного здания и других помещений, где нет возможности установить монолитную конструкцию.

От чего способна защитить "Капсула жизни", какие характеристики имеет и сколько стоит — изобретатель рассказал в комментарии сайту ТСН.ua.

Кто разработчик

Сергей — инженер-конструктор и разработчик, имеет небольшое предприятие по изготовлению деревоперерабатывающего оборудования в столице. Идея создать "Капсулу жизни" появилась после начала войны на востоке Украины, в 2015 году.

“Я сидел у себя в квартире и задавался вопросом, как я себя спасу, если, например, ко мне ворвуться. Сразу пришла идея сделать такую капсулу. Но как ее поместить в квартиру? Было решение сделать ее разборную. Затем идея переросла в то, что капсула должна быть способна спастись от землетрясения. И в тот момент она не очень была актуальна. И я положил эту идею на полку", — рассказал Сергей.

Мужчина вернулся к идее после начала полномасштабного вторжения, в 2023 году. Он сделал первый экземпляр и испытал его на себе.

Фото Сергея Захарина

Что такое "Капсула жизни"

Капсула жизни — это сборная стальная конструкция, разработанная для квартир многоэтажек, частных домов, офисных зданий и помещений, где нет возможности установить монолитную конструкцию.

Есть два варианта укрытия: для трех и шести человек. Сергей сравнивает "Капсулу жизни" с шкафом купе — ее можно установить в любом месте, доступном по площади.

Размеры укрытия:

Ширина — 1 м (для трех человек), 1,40 м (для шести)

Длина — 2 м

Высота — 2 м

Самая тяжелая деталь "Капсулы жизни" весит 45 кг. Сергей говорит, что некоторые скептики считают, что после установки укрытия в квартире, оно может обрушиться до первого этажа многоэтажки.

"Нет. Плиты выдерживают нагрузку от 800 до 1200 кг на м². Капсула давит весом 380 кг на м2. И самое важное то, что она устанавливается вплотную к несущей стене. То есть нагрузка на плиту-перекрытие уменьшается, а больше передается стену. А она выдерживает достаточно много", — рассказал Сергей.

Капсула не пропускает мобильную связь. Но есть аварийные люки с трех сторон, которыми можно воспользоваться, если двери заблокирует. А также вентиляционное отверстие и возможность установки автономной вентиляции.

Фото Сергея Захарина

Испытание

"Капсулу жизни" Сергей тестировал дважды. Первый раз на конструкцию сбросили бетонную плиту весом 1100 кг с высоты 9,3 м. В этот момент изобретатель находился внутри.

Во время второго испытания укрытие выдержало нагрузку в 43 тонны. От такого веса конструкция просела всего на 15 миллиметров, а когда плиты сняли, выровнялась до своего начального состояния.

Фото Сергея Захарина

Это значит, по словам Сергея, что конструкция настолько прочна, что в случае, если сложится дом, а капсула будет на первом этаже, она выдержит вес обломков. Огнеупорность капсулы — до 30 минут.

Видео испытания можно посмотреть на странице Сергея в Instagram.

“Она способна защитить, судя по консультации с военными, от мелких осколков до 5 миллиметров. Сейчас в разработке противооскольчатый барьер, который способен выдержать выстрел калибра 7,62 для этой капсулы. 99% что она спасет, если сложится дом. Это для меня самое важное. Потому что, например, для частного дома можно сделать укрытие. А как сделать укрытие в многоэтажке?" — говорит Сергей.

Фото Сергея Захарина

Сколько стоит "Капсула жизни"

Укрытие, рассчитанное на три человека, стоит 70 тысяч гривен. На шесть человек — 80 тысяч гривен.

“Себестоимость капсулы на трех человек — 53 тысячи гривен. Дополнительно с 70 тысяч я плачу налог 5%", — рассказал изобретатель.

Он говорит, что сейчас планирует организовать волонтерскую организацию, которая будет называться "Капсула жизни", чтобы делать сборы для семей военных.

"Они защищают нас там — я хочу защитить их семьи здесь", — рассказал Сергей.

Напомним, под Киевом мужчина построил бомбоубежище от российских ракет для всей улицы.

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