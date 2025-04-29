Украинский кардинал на конклаве: Николай Бычок впервые прокомментировал возможность стать Папой Римским

Николай Бычок / © ТСН

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Николай Бычок — украинец, самый молодой кардинал Католической церкви, который служит в Австралии, станет одним из 135 епископов, которые будут избирать Папу Римского.

Корреспондентка ТСН Нелли Ковальская познакомилась с украинским кардиналом.

Николай Бычок стал кардиналом меньше полугода назад. В считанные дни он примет участие в выборах нового понтифика. И сам может быть избран папой.

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К кардиналу родом из Украины выстраивается очередь людей разных возрастов и разной национальности. На своем брифинге сначала обращается к украинским журналистам и выражает соболезнования погибшим в Киеве в прошлый четверг.

Николай Бычок

Николай Бычок — украинский епископ, самый молодой кардинал католической церкви, а вскоре еще и кардинал-электор, один из 135 епископов, выбирающих нового Папу Римского. Он уехал за границу еще в 1997 году, учился в Польше, служил в Соединенных штатах и Австралии. Здесь, в Ватикане, получил сан кардинала.

Кардинал Николай показывает ТСН свой кардинальский перстень. Кольцо украинцу даровал сам Папа Франциск в декабре прошлого года, когда возводил в самый высокий в католической церкви сан. Владыка Николай говорит - принимал кольцо с теплом и любовью, хотя далеко не всегда был согласен с понтификом.

«Те слова святейшего отца, они ранили всех украинцев, они тоже ранили меня. И я искренне старался донести эту боль украинского народа до святейшего отца, что эти высказывания нашими людьми воспринимаются очень болезненно, их это ранит», — говорит кардинал.

Дата публикации 14:00, 29.04.25 Количество просмотров 11 ТСН новости 14:00 29 апреля. Смертельные удары дронов! Раздел имущества Порошенко! Украинец на конклаве

Родители молодого епископа живут в Украине. Впрочем, его визиты никогда не ограничиваются семейными посиделками.

С мыслями об увиденном в этих городах говорит и пойдет на конклав. О том, что выбрать могут и его самого, старается не думать. Мол, папство – слишком большой крест. Над прогнозами экспертов и букмекеров смеется.

А вот о чем будет молиться кардинал Николай Бычок, когда будет заходить в Сикстинскую капеллу — даже сомнений нет.

«Буду молиться дальше за Украину, наших военных, благодаря которым сегодня Украина существует. Мечтаю, чтобы закончилась война», - говорит Николай Бычок.

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