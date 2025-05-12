Украинский кардинал встретился с новым Папой Римским: он откровенно рассказал о разговоре

Николай Бычок / © ТСН

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Украинский кардинал Николай Бычок, который вместе с коллегами-кардиналами со всего мира участвовал в выборах нового понтифика, дал эксклюзивное интервью корреспонденту ТСН Нелли Ковальской.

"Мы встречаемся сразу после первой встречи папы с кардиналами. И сразу делится новостями - вот только что получил первый официальный портрет Папы. Общается со всеми - легко переходит с английского на польский, с польского на украинский. Но, впоследствии признается - чрезмерное внимание - немножко его утомляет. И добавляет - именно тишиной в первую очередь ему запомнится Конклав", - говорит Нелли Ковальская.

Что именно происходило на конклаве кардиналы не имеют права рассказывать. Перед началом выборов Папы они клянутся - беречь эту тайну. Поэтому, расспрашиваем у кардинала Николая исключительно - о его ощущениях.

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После выборов Николай Бычок сразу признался журналистам, что два дня Конклава - «это было лучшее время в его жизни».

Во время провозглашения имени нового понтифика, кардиналы были на балконе. И украинский выделялся среди других. На площади - это сразу заметили, мол, снова наш - в другом чем все костюме. Это, говорит - сознательный выбор.

"Я, как из УГКЦ, стараюсь показать, что мы, собственно, из Украины. И эта одежда, в частности, куколь, который сейчас РПЦ украла, а это был головной убор киевских митрополитов 16-17-18 века", - говорит он.

Уже после конклава, говорит кардинал, он имел возможность пообщаться с новым Папой. И пообещал ему, что будет поддерживать и молиться за него.

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"А с другой стороны, я попросил также его, чтобы он молился за прекращение войны в Украине, за справедливый мир. И так я понимаю, что Папа услышал мою просьбу", - говорит украинский кардинал.

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