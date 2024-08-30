Украинский летчик МиГ-29, совершивший 200 боевых вылетов, рассказал о новых ракетах и сомнениях американцев

Отец и сын вместе защищают Украину.
Командир эскадрильи 114-й бригады тактической авиации 30-летний Иван Смеречанский от первых дней войны защищает украинское небо. А его отец ремонтирует самолеты.
О своей работе, страхах и самом сокровенном — ко Дню авиации летчик-истребитель дал эксклюзивное интервью корреспондентке ТСН Алле Пасс.
Летчик стал известен благодаря видео, на котором есть игрушечный мишка на передней части фонаря МиГ-29, атакующего врага. Это талисман летчика с позывным "Смерека".
"Мне друзья его нашли и подарили на день рождения. У каждого есть какие-то детские мечты, все мы дети, пока родители живы", — говорит Иван Смеречанский.
Летчик Иван Смеречанский со своим мишкой совершил более 200 боевых вылетов. Во время деоккупации Херсонщины опробовал американские высокоскоростные ракеты "Харм". А впоследствии первым из украинских военных попал по врагу крылатыми "умными" бомбами GBU-62.
"Это вооружение не наше, оно к нашему самолету не приспособлено. То, что сделали американцы для нашего МиГа и СУшки-27, они сами не были уверены. Вернулись на аэродром, адреналин зашкаливает. Говорят — все хорошо, цель поражена", — упоминает летчик.
Не стать летчиком не мог – признается. Иван вырос на военном аэродроме, где его отец работал авиатехником. И хотя тот ушел на пенсию задолго до вступления сына в летный вуз, сейчас в армии оба. Все изменило утро полномасштабного вторжения, когда Валерий едва дождался звонка от сына из Харьковщины. Именно он готовил самолет сына к бою в самые тяжелые времена.
"Не могу его оставить! Что, сын воюет, а папа сидит в доме?", — говорит старший авиационный техник самолета Валерий Смеречанский.
"Ты гордишься, потому что у многих моих знакомых родители выездили, а тут не стыдно, что отец не прятался", — говорит Иван Смеречанский.
Но сейчас до самолета сына ему нельзя — с тех пор как Иван стал командиром эскадрильи, закон запрещает им служить вместе, чтобы не было обвинений в коррупции.
"С начала войны до сентября никто не спрашивал — папа, сын? Там нужно было выполнять задачи, а потом уже потихоньку начали подстраиваться под законы, которые были до войны", — говорит Валерий Смеречанский.
Теперь Валерий готовит самолеты собратьям сына, которые вне глаза называют его "Дедой". Но свое дитя мужчина следит даже на расстоянии.
"Сын ушел в командировку, и старался туда — поближе к нему, чтобы знать что и как. Если мне не получалось, звонил ребятам и спрашивал — ну что там? Оказалось — осколки ракеты были избиты сыновьем самолетом, он же мне не скажет", – рассказывает Валерий Смеречанский.
Иван собирается засесть за английский. Ведь ее совершенное знание – главное условие, чтобы летать на F-16. Пока небо над Украиной летчик держит на МиГ-29 — стареньком, но все еще надежном благодаря таким техникам, как его отец.
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