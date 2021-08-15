Украинский мед: как выбрать качественный и сколько можно есть

Украинский мед: как выбрать качественный и сколько можно есть

Свежий мед прекрасно подходит к блюдам из сыра, например, к запеченному камамберу.

Журналисты ТСН решили узнать об меде больше, в частности выяснить, действительно ли он такие целебные свойства, которые приписывает ему народная медицина, а еще — как выбрать качественный мед и блюда без него не обойдутся, — говорилось в сюжете ТСН.19 30 14 августа.

Мед: виды и цены

Разнотравья, мед из акации, гречишный, из липы ... Пасечники говорят: каждый мед полезен по-своему, а затем и имеет свою цену. Мед из акации, липы и гречишный — самые дорогие. Так как спрос на них всегда превышает предложение. А полезные свойства зашкаливают. Но есть в этой бочке и ложка дегтя ... Этим летом мед подорожал почти на треть. Должна холодная весна, говорят пчеловоды. Поэтому сейчас за пол литра просят от 80 до 100 гривен.

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Больше всего мне боятся покупатели — за немалые деньги купить мед, разбавленный сахаром. Но проверить это — элементарно — достаточно одной спички. Если он — натуральный мед, он просто тихонько угаснет. И еще маленький секрет от пасечников — настоящий мед со временем кристаллизуется. Кроме меда из акации.

Свежий мед прекрасно подходит к блюдам из сыра, например, к запеченному камамберу.

Мед: советы диетологов

Не только вкусный, но и полезный — признают диетологи. Мед богат витаминами и обладает антибактериальным действием. Единственное, что нужно знать о меде — его нагревают. При этом есть мед здоровым людям можно ежедневно. Главное — сильно не увлекаться — столовая ложка и не более.

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