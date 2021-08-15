Украинский мед: как выбрать качественный и сколько можно есть

Свежий мед прекрасно подходит к блюдам из сыра, например, к запеченному камамберу.
Журналисты ТСН решили узнать об меде больше, в частности выяснить, действительно ли он такие целебные свойства, которые приписывает ему народная медицина, а еще — как выбрать качественный мед и блюда без него не обойдутся, — говорилось в сюжете ТСН.19 30 14 августа.
Мед: виды и цены
Разнотравья, мед из акации, гречишный, из липы ... Пасечники говорят: каждый мед полезен по-своему, а затем и имеет свою цену. Мед из акации, липы и гречишный — самые дорогие. Так как спрос на них всегда превышает предложение. А полезные свойства зашкаливают. Но есть в этой бочке и ложка дегтя ... Этим летом мед подорожал почти на треть. Должна холодная весна, говорят пчеловоды. Поэтому сейчас за пол литра просят от 80 до 100 гривен.
Больше всего мне боятся покупатели — за немалые деньги купить мед, разбавленный сахаром. Но проверить это — элементарно — достаточно одной спички. Если он — натуральный мед, он просто тихонько угаснет. И еще маленький секрет от пасечников — настоящий мед со временем кристаллизуется. Кроме меда из акации.
Свежий мед прекрасно подходит к блюдам из сыра, например, к запеченному камамберу.
Мед: советы диетологов
Не только вкусный, но и полезный — признают диетологи. Мед богат витаминами и обладает антибактериальным действием. Единственное, что нужно знать о меде — его нагревают. При этом есть мед здоровым людям можно ежедневно. Главное — сильно не увлекаться — столовая ложка и не более.
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