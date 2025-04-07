Украинский полярник после тяжелого ранения на фронте поехал в Антарктиду

Антарктида / © ТСН

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Полярник Юрий Лышенко встретил полномасштабное вторжение в Антарктике, но вернувшись в Украину, стал в ряды Сил обороны. Получив тяжелое ранение и ожидая реабилитации, он думал, что больше никогда не увидит айсберги и пингвинов. Но вернулся на ледяной материк на протезе.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Юрий Лышенко сейчас на станции Вернадского. Он говорит, это место на Земле, где он чувствует покой.

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«Есть такое понятие как полярный день, полярная ночь. То есть со сном здесь у всех скажем так, ну это все индивидуально. Я вам скажу о себе, что после ранения, после контузии были определенные проблемы с засыпанием, и скажу по себе, что здесь я сплю намного лучше, причем с первого дня. То есть это для меня такой, как реабилитационный санаторий получился, неожиданно», — говорит он.

Он штурман по образованию. Впервые оказался в Антарктике в 2011 году и сразу полюбил. Он ходил в рейсы на крайний север, на крайнем юге был уже трижды.

На станции Вернадского Юрий работает электриком-дизелистом.

«Наша станция обеспечена электроэнергией благодаря станциям Volvo Penta, которые здесь находятся. И от их работы зависит работа всех систем жизнеобеспечения станции», — говорит он.

© ТСН

Это и отопление, и водоснабжение, электричество, то есть все, что работает на станции, работает от дизель-генераторных установок.

В начале полномасштабного вторжения он тоже работал на станции — это была долгая командировка продолжительностью 15 месяцев. После Антарктики он вернулся в Украину и сразу пошел в армию. Он стал бойцом 54 механизированной бригады. Воевал за Северск, Купянск и Синьковку. Осенью 2023 года Юрий получил тяжелое ранение.

«Это прилетела мина 82-го калибра, прям непосредственно в окоп, мне под ноги. У меня сразу была травматическая ампутация, осколочные ранения», — говорит он.

Раненый боец думал об Антарктиде. Ногу ампутировали выше колена, на лечение и реабилитацию ушло полгода. Теперь он снова поехал в Антарктиду.

Конечно, обледенелые камни — не очень инклюзивное пространство. Но Юрий справляется.

«Для той задачи, для которой я сейчас здесь нахожусь, мне не нужно где-то там ходить, гулять по камням, потому что дизель-генератор находится у нас непосредственно возле станции, то есть здесь с перемещением проблемы нет, вся работа проводится там, под крышей», — говорит Юрий.

Когда вернулся на станцию, говорит почувствовал себя — как будто приехал домой.

Дата публикации 13:59, 07.04.25 Количество просмотров 37 ТСН новости 13:00 7 апреля. Кривой Рог в трауре! Ровно шокировал приговор суда над преступником

«И было очень приятно, когда тебя так встречают искренне на станции, и когда тебе говорят, добро пожаловать домой, это такой момент очень эмоциональный», — вспоминает ветеран.

Юрий и о ранениях, и о своей работе говорит скромно, но очень гордится — несмотря на войну, украинские ученые на краю света делают свою работу. Вернуться в Украину Юрий планирует уже в конце апреля.

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