Украинский самолет до сих пор не вылетел из Кабула: какая сейчас ситуация в Афганистане

Украинский самолет до сих пор не вылетел из Кабула: какая сейчас ситуация в Афганистане

Ажиотаж на аэродроме Кабула не утихает. В свою очередь талибы не пускают в аэропорт афганцев — даже если те имеют разрешение на вылет.

Самолет Воздушных сил Украины прибыл в аэропорт Кабула. Он может вместить до двух сотен человек. Впрочем, пока вылет не может произойти — все из-за ситуации с безопасностью. Эвакуация из захваченного исламистами Афганистана продолжается.

По последним данным, 12 человек погибли в аэропорту Кабула от пуль и давки. В то же время президент США заявил, что американские военные могут задержаться и после 31 августа, чтобы помочь эвакуировать десятки тысяч людей.

О последних подробности из Афганистана говорится 19 августа в сюжете ТСН.19:30.

С автоматами в руках и по несколько человек в машине — по улицам Кабула сейчас ездят патрули "Талибана". Исламисты утверждают, что это для того, чтобы навести порядок. Но многочисленные очевидцы говорят, что талибы не пускают в аэропорт афганцев — даже если те имеют разрешение на вылет.

Ажиотаж на аэродроме не утихает. Фатима рассказывает британскому журналисту, что бежать с дочерьми решила после того, как ее муж присоединился к "Талибану" и избил ее.

Также читайте Билет в неизвестность: маленькую девочку передавали из рук в руки солдатам США для эвакуации из Афганистана

Из документов в Фатимы — только письмо ООН, в котором ее и детей признают жертвами. Впрочем, в очереди на вылет женщину вскоре пускают. Те, кому не удается попасть внутрь, решаются на отчаянные шаги. На этих кадрах видно, как маленькую девочку просто через забор передают американском солдату. И такой случай — не единичный. Британскому министру обороны даже приходится объяснять, что его страна не может эвакуировать детей без сопровождения взрослых.

Американская армия будет помогать эвакуации, сколько потребуется, и даже может остаться в стране после 31 августа, даты официального завершения миссии, говорит президент Байден. Он подчеркивает — вывезти из Афганистана Штатам надо около 15 тыс. американских граждан и еще, как минимум, 50 тыс. союзников-афганцев.

Новости мира: в аэропорт Кабула прибыл украинский самолет, но пока что вылет произойти не может

Между тем, эвакуировать полторы сотни украинцев все еще не удается. Самолет Воздушных сил Украины ожидает в аэропорту Кабула. Сейчас наши дипломаты пытаются решить этот вопрос.

"Пока не могу раскрывать детали, но днем и ночью мы работаем над эвакуацией наших граждан, решаем миллион вопросов самых неожиданных, чтобы можно было вывезти наших граждан", — сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Сегодня Афганистан должен отмечать очередной день независимости. Он перестал быть британской колонией более ста лет назад. Впрочем, с возвращением талибов к власти праздник превратился в протест, а его символом стал государственный флаг. Флаг трех цветов — черного, красного и зеленого — некоторые протестующие втайне вешают на место белого, талибского.

Такие акции сегодня стоили нескольким афганцам жизней. По сообщениям, талибы открыли огонь по участникам демонстрации в городе Асадабад. Стали причиной этих смертей пули или давка — пока неизвестно.

Напомним, в аэропорту Кабула отовсюду раздаются выстрелы, а люди просто не имеют возможности покинуть страну, где теперь правят талибы. Афганцы призывают украинскую власть помочь им выехать.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку