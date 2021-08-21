Украинский самолет эвакуировал из Кабула 85 человек, еще одно судно — остается в Афганистане

Украинский самолет эвакуировал из Кабула 85 человек, еще одно судно — остается в Афганистане

Самолет с эвакуированными людьми должно прибыть в Киев.

Украинский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана. На борту Ил-76 – наши соотечественники, и граждане других государств. Сейчас это судно находится в Омане. И по информации ТСН, уже ночью он приземлится в Киеве. В Кабуле, тем временем, остается еще один украинский борт.

Об этом 21 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Самолеты из аэропорта Кабула вылетают один за одним — за последнюю неделю с Афганистана вывезли 18 тысяч человек. Попасть в аэропорт все еще очень сложно — талибы блокируют подъезды.

Американцы забрали две сотни своих граждан с крыши одного из отелей и доставили в аэропорт военными вертолетами. Вывезти своих пытаются многие страны. Украина — одна из них.

Новости мира: украинский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана

Украинский военно-транспортный Ил-76 смог вылететь после пяти дней ожидания и множества перенесенных вылетов. Сейчас он в Омане. По данным ТСН, на борту 85 человек и экипаж. По последним данным, об эвакуации просили 152 украинца.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Аэропорт продолжают штурмовать тысячи человек. Пытаясь привлечь внимание, они поднимают паспорта и документы. Место на борту повезет получить не всем.

Мир облетели видеокадры, на которых мать в отчаянии через колючую проволоку передает младенца американским военным, которые охраняют аэропорт. Судьбу ребенка уже выяснили: двухмесячную Хадию, целую и невредимую, отдали отцу, который успешно эвакуировался. Что случилось с матерью — пока неизвестно.

Украинский военный самолет, который взял на борт в аэропорту Кабула 85 человек, по информации ТСН, должен приземлиться в Киеве сегодня ночью.

Еще один украинский самолет, гражданский, остается в Афганистане.

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