Украинский "Щедрик" зазвучал на вокзале Нью-Йорка: видео

Киевский детский хор прямо на центральном вокзале города исполнил самую известную в мире рождественскую песню, даже не снимая верхнюю одежду.

Об этом рассказали в эфире ТСН.

Отмечается, что импровизированная репетиция сразу собрала зрителей, которые начали снимать незапланированный концерт на телефоны.

4 декабря хор "Щедрик" будет выступать в одном из самых известных концертных залов мира "Карнеги холли". Там же 100 лет назад состоялась премьера щедривки в Северной Америке.

Украинский "Щедрик" зазвучал на вокзале Нью-Йорка

Стоит отметить, что композиция Николая Дмитриевича Леонтовича "Щедрик" является самой известной среди рождественских песен для украинцев и западного мира. Она породила бесчисленное количество каверов и стала рождественской классикой в США.

Написал Леонтович свою композицию такой, какой мы ее знаем, не одномоментно, а работал над "Щедриком" практически всю свою жизнь. При написании четырех нотной мелодии он черпал вдохновение в украинских народных песнях и мелодиях, которые слышал в детстве на Подолье, где вырос.

Первую ее редакцию композитор создал в 1901-1902 годах, вторую — в 1906-1908 годах, третью — в 1914-м, четвертую — в 1916-м, и, наконец, пятую — в 1919 году. Каждый раз он пытался усовершенствовать свою мелодию, ведь ни одна из них ему не нравилась, однако наиболее удачной считал четвертую версию, поэтому решил оставить ее на суд публики.

Так, накануне празднования Нового года в 1916-м "Щедрик" впервые была исполнена хором Киевского музыкально-драматического института имени М.В. Лысенко, где работал Леонтович. Композиция имела колоссальный успех и буквально прославила своего автора, все равно не считавшего ее идеальной.

Мировая слава пришла к этой композиции благодаря дирижеру хора "Украинская республиканская капелла" Александру Кошицу и 80 его участникам. Конкретно они привезли композицию за океан. Впервые в США услышали "Щедрик" 5 октября 1921 года на концерте в Карнеги-Холле в Нью-Йорке. Существует легенда, что в этот вечер там присутствовал Петр Вильховский (тоже украинского происхождения, хоть и родился в США), который был так потрясен мелодией, что решил написать свою версию слов на английском языке. Но возможно он услышал ее и в записи.

Песня напоминала Вильговскому перезвон колокольчиков, поэтому именно о них он и написал свои стихи. Позднее песня закрепилась в музыкальной культуре Запада под названием Carol of the Bells.

Читайте также: