Украинский снайпер-рекордсмен: что о нем известно и как удалось совершить свой легендарный выстрел возле Херсона

18 ноября легендарный снайпер вместе со споттером заняли позиции через реку от российской военной базы в Херсонской области.

Бойцы ВСУ продолжают поражать. Украина наконец-то узнала имя своего героя-рекордсмена. Снайпер Службы безопасности Украины уничтожил врага на расстоянии танкового выстрела, чем записал свое имя в мировую историю.

Как зовут героя и чем именно ему удалось уничтожить кафира, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Что известно о снайпере

Этот взрослый мужчина – украинец Вячеслав Ковальский. Ему 58 лет и он – снайпер мирового уровня, которому удалось поразить врага на расстоянии в 3,8 километра. Видео его удивительно точного выстрела попал в сеть.

Снайпер СБУ установил мировой рекорд, уничтожив оккупанта на расстоянии почти четыре километра

3,8 километра – это просто чрезвычайная дальность. Для ясности приведем нетривиальный пример. Один из основных боевых танков ВСУ Т-72 со своей 125-ти миллиметровой пушкой стреляет в среднем на 5 километров. Именно поэтому такой подвиг украинского защитника вызвал недюжинное удивление и интерес в западных СМИ. С Вячеславом связались журналисты The Wall Street Journal и он рассказал ошеломляющие детали дня, когда ему удалось побить мировой рекорд.

Вячеслав Ковальский/X (Twitter)

X (Twitter)

По словам 58-летнего бойца, выстрел на миллион он нанес 18 октября в Херсонской области. Как принято у снайперов, работал в паре со споттером – так специалисты называют корректировщика.

Выстрел на миллион

Тот помог ему найти цель, с математической точностью вычислить дистанцию, совершить погрешность на ветер. Сначала они наблюдали, как русские солдаты рубят дрова, но считали, что у них слишком низкий ранг, чтобы в них стрелять. Но потом появилась группа других военных и украинские спецназовцы заметили, что один из них был офицером, который отдавал приказы. Пас свою цель Вячеслав часами, пока не получил сигнал "выстрел". Задержал дыхание и нажал на крючок.

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Секунда — и жизнь русского захватчика прервалась. Отмечу и то, что стрелял Вячеслав из украинской разработки – винтовки "Властелин Горизонта". Благодарим наших оружейников за прекрасную разработку.

Вячеслав Ковальский/X (Twitter)

Как удалось узнать журналистам, сам Вячеслав не простой боец, а профессиональный спортсмен-стрелок с многолетним опытом. В прошлом бизнесмен, Ковальский с самого начала полномасштабного вторжения демонстрирует свои невероятные навыки в ВСУ.

Снайпер рассказал, как произвел свой рекордный выстрел/X (Twitter)

Выстрелив почти на 4 километра, украинский снайпер занял первое место в мировом топе снайперов. Следует отметить, что в этом списке есть и другой выстрел, также украинский. Другие в топе — американцы, британцы и канадцы, отмечавшиеся в войнах по всему миру.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УКРАИНСКИЙ СНАЙПЕР установил новый МИРОВОЙ РЕКОРД на войне!

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