Украинский спасатель взялся пробежать 800 километров из-за двух благотворительных целей

Пробежать 800 километров в соседнюю страну, чтобы поблагодарить поляков за невыразимую помощь украинцам в этой войне — решился на такой шаг Владимир Сковородка.

Украинский спасатель, бегун на ультрадлинные дистанции будет бежать две недели, за это время хочет собрать два миллиона гривен на столь необходимое для спасателей оборудование, говорится в ТСН.

Уже много лет Владимир служит в ГСЧС, да еще он неугомонный бегун. Это именно он пробежал марафон в полном профессиональном снаряжении спасателя и несколько раз одолел дистанцию 500 километров. Впрочем, во время войны говорит, не слишком много времени для тренировок, чтобы не терять форму свои 17 километров на работу и с работы Владимир одолевает бегом. Говорит, такое хобби пригодилось и на службе.

«Очень помогает, максимально – это выносливость, потому что во время военных действий приходится очень много часов работать для того, чтобы выполнить задание», – говорит Владимир.

Простые задачи ему не интересны, поэтому даже слова благодарности Владимир решил сказать по-своему. С Михайловской площади в Киеве он будет бежать в Варшаву, чтобы поблагодарить поляков от имени всех украинцев. Польша ведь не только оружием помогает нам бороться с врагом, но и приняла более трех миллионов украинских беженцев.

Друзья такой идеи Владимира не слишком удивились, но тоже переоделись в спортивную форму и пришли к Михайловской площади, чтобы хотя бы первые километры его поддержать. «Я в шоке, я знаю, какой он бешеный, но это что-то невероятное – 800 км. Я не знаю, сколько у меня получится, потому что сейчас не до тренировок, но с радостью пробегу все, что смогу, если удастся, в Ирпень», – говорит друг Руслан.

Провожали бегунов всей семьей ГСЧС. Его друг, но по совместительству руководитель говорит, официально отправили Владимира в такую спортивную командировку. «Будет лицом службы, чтобы все видели, какие у нас сильные спасатели, какие сильные украинцы и которые продолжают свою борьбу и при этом хотят поблагодарить людей, которые нам помогают», — говорит он.

Впрочем, главная цель — это собрать 2 миллиона грн на современное и столь необходимое оборудование для спасателей. Так что пробежаться вместе с Владимиром можно не только по пути в Варшаву, но и виртуально. В течение его забега продолжается «Ультрамарафон для всех» https://ultramarathonforall.org/ – на сайте можно выбрать произвольный отрезок из маршрута и сделать свой донат в поддержку спасателя. На ровно 800 километров и две недели. А финишировать Владимир планирует в День Независимости Украины и с личным рекордом.

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