Украинский "Томагавк": что известно о ракете "Фламинго" и изменит ли она ход войны

Украинскую ракету «Фламинго» сравнивают с американской Tomahawk

Реклама

В Украине активно обсуждается появление новой отечественной дальнобойной ракеты «Фламинго», которая имеет мощную боевую часть и дальность полета до 3000 километров. Утверждается, что новое оружие уже находится в серийном производстве, и с его помощью можно будет наносить удары по военным объектам в глубине России.

ТСН.ua выяснял: поможет ли новая ракета изменить ход войны и на что может рассчитывать Украина

«Серебряная пуля» — напрасные надежды

Военный эксперт Игорь Романенко предостерегает от напрасных надежд на «чудо-оружие».

Реклама

«У нас любят надеяться на некую „серебряную пулю“, которая якобы уничтожит нашего врага и изменит ход войны. Так не бывает. Появление новой ракеты „Фламинго“ не решит всех имеющихся проблем. Тем более против России, имеющей ядерное оружие и значительные военные силы. Здесь „серебряная пуля“ не поможет, но вот существенно повлиять на Россию, чтобы они почувствовали на себе нашу силу, новое оружие может, конечно, при определенных условиях», — объясняет Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке.

Две крылатые ракеты украинского производства

Он добавляет, что для того, чтобы Россия на собственной шкуре почувствовала удары украинских ракет, таких как «Фламинго», «Сапсан», «Паляница», длинный «Нептун», Украине нужно наращивать потенциал и масштабировать производство.

«Для этого нужно выйти на обещанное перемирие, чтобы иметь возможность наращивать производство собственного оружия. Делать так, чтобы в России задумались: стоит ли начинать следующий этап войны. У нас уже есть два типа мощных крылатых ракет — „Фламинго“ и FP-5. Но по большому счету — это пока только лозунги. Например, „Фламинго“ можем производить до 50 штук в месяц, но на эти показатели еще нужно выйти», — отмечает военный эксперт.

Украинский аналог Tomahawk

Игорь Романенко добавляет, что ракету «Фламинго» сравнивают с американской ракетой Tomahawk. И по некоторым параметрам она превосходит американское оружие.

Реклама

«Наша ракета имеет преимущества над американским Tomahawk, способным огибать рельеф на местности. Tomahawk разработан еще в прошлом веке и его дальность 1600 километров, а боевая часть — 460 килограммов. Две наши крылатые ракеты „Фламинго“ и FP-5 имеют преимущества — дальность полета 3 тысячи километров и боевая часть весом в 1 тонну. Но для масштабирования таких ракет нужно время и средства. К сожалению, в России уже сейчас все это есть, а мы только осваиваем и разрабатываем новые типы вооружения», — отмечает генерал-лейтенант.

Сколько нужно таких ракет, чтобы изменить ход войны

Чтобы благодаря новым крылатым ракетам изменить ход войны, по мнению Игоря Романенко, нужно иметь в арсенале тысячи таких ракет.

«Чтобы существенно повлиять на один российский объект, например завод по производству „Шахедов“, нужно десятки таких ракет. А теперь посмотрите, сколько в России таких военных объектов — чтобы существенно на них влиять, нам нужны тысячи таких ракет. Поэтому, когда нам показывают фото двух новых ракет, не стоит надеяться, что они сразу изменят ход войны», — говорит Романенко.

Что с ракетой-дроном «Паляницей»

К примеру, ранее украинцы часто обсуждали появление комбинированной ракеты-дрона «Паляница», которую сейчас меньше упоминают в СМИ.

Реклама

«Было заявлено о нескольких типах ракет. Вопрос в том, что нам показали только прототип „Паляницы“. А когда взяли это на масштабирование, оказалось, что другой „отстававший“ тип ракет набрал больших оборотов, потому что для него были лучшие комплектующие, и место, где их можно было безопасно масштабировать — без угроз российских атак. Поэтому такой образец внедряется лучше, а имеющий хорошую рекламу при дальнейшем продвижении столкнулся с определенными проблемами», — объясняет эксперт.

Порох и безопасность — от чего зависят темпы масштабирования оружия

Игорь Романенко добавляет, что дроны-ракеты, которых у нас есть 5-6 типов, по-разному проходят путь масштабирования. Это касается и двух типов новых крылатых ракет с дальностью до 3000 километров, а также дальнобойного «Нептуна» с дальностью в тысячу километров.

«Дальнобойный „Нептун” очень хорошо себя зарекомендовал, поразив вражеский объект в Туапсе в 600 километрах от границы Украины. Но результативность нового оружия напрямую зависит от его масштабирования. Оно, в свою очередь, упирается в ряд многочисленных факторов. К примеру, вопросов безопасности. Я имею в виду постоянную попытку противника уничтожить производство. И даже от наличия такого компонента, как порох. Ведь после начала российского вторжения по всему миру наблюдается дефицит пороха. Кто-то его даже из хлопка производит, а мы стараемся искать другие пути, чтобы иметь в достаточном количестве. Все компоненты для ракет очень непростые как для топлива, так и для боевой части. Над этим нужно работать», — заключает Игорь Романенко.