Украинский военный назвал "формулу войны России" и рассказал, почему россиянам все же удается продвигаться

Путин не жалеет своих людей, и чтобы продвинуться на несколько сантиметров вперед, он готов отдать на уничтожение много солдат. В то же время, сами же россияне не ценя свою жизнь и чужую, постоянно идут в близкий бой, говорит украинский военный.

Солдат-гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал, в связи с чем оккупантам все же удается продвигаться на несколько метров, а иногда и километров на фронте.

"Это связано с тем, что россияне ведут войну, которую очень трудно понять европейцам. Если классическая война — это военное искусство, военная тактика, сохранение своих солдат и уничтожение солдат противника, то Путин воюет наоборот. Его цель — как можно больше уничтожить своих солдат для того, чтобы продвинуться на несколько сантиметров вперед. Россия — это империя. Солдаты, увидевшие войну в Украине, не нужны ему в России. Потому что Россия помнит как так называемые афганцы развалили Советский Союз. Поэтому Россия понимает, что ей лучше положить тех своих солдат для любых пропагандистских успехов. То есть Россия воюет таким образом – положим тысячу своих солдат за квадратный метр территории", – говорит военный.

По его словам, у ВСУ другая тактика, чем у России.

"Мы так не воюем. Мы понимаем, что важно сохранить украинскую армию и тогда будет легко отбивать территории. Там, где противник просто создает огненный вал, хочет предложить такой бой без правил с непонятным концом и большими потерями, очевидно, что где-то там ему удается оттеснять наши позиции. Хотя с другой стороны, например, наша 5-я отдельная штурмовая бригада имеет четкую задачу: если противник выбил с какой-то позиции, мы контратакуем и пытаемся противника выгнать прочь, ведь понимаем, что "дай россиянину палец, он и руку откусит". Поэтому на нашем направлении противник с небольшим азартом атакует", – сказал Юрий Сиротюк.

По его словам, россияне, не ценя свою жизнь и чужую, постоянно идут в близкое сражение.

"И есть проблема, что иногда украинские солдаты не выдерживают плотного стрелкового боя и частично отходят на заранее подготовленные позиции. Россияне вперед немного продвигаются, это очень медленное продвижение — метры или десятки метров в неделю или месяцы. Затем мы выбиваем их с тех позиций, а они снова продвигаются. Россияне как саранча. Но с точки зрения военной логики это — бессмыслица. Мы не можем превращать войну в бойню. Мы как солдаты благодарны руководству, что к нам не относятся как к пушечному мясу. Если сохраним украинскую армию, то сохраним Украину и победу. Жизнь человека — наша главная ценность", — резюмировал военный.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца войны, которую начала РФ во главе с диктатором Путиным, на фронте будут очень активными и будут решат дальнейший ход событий.

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