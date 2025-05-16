Украинский военный обратился к Макрону: о чем он попросил и как отреагировал президент

Обращение военного к Макрону / © ТСН

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Украинский боец ТРО попросил помощи у французского президента. Его обращение записали французские журналисты и дали в программу с президентом. Эмануэль Макрон пообещал помощь Украине гаубицами «Цезарь». Сам военный с позывным «Танцор», который говорил о потребностях ВСУ — в мирной жизни профессиональный танцор, который служит с 2022 года добровольцем.

О войне на Ореховском направлении и героях — в материале корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Дмитрий говорит, что не знал что в студии будет сам президент Макрон. Обращение украинского военного из окопов записали французские журналисты. Профессиональный танцор в прошлом работал на сцене с отечественными звездами в 2022 году добровольцем ушел на фронт. Теперь Дмитрий воюет на Ореховском направлении и надеется на ту же французскую артиллерию для своего подразделения. Артиллерийское оружие в котором так нуждаются наши войска на фронте а именно французские «Цезари» — во время эфира на французском канале пообещал Макрон.

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«Танцор» / © ТСН

Офицер ВСУ 65 ОМБР Тарас Михальчук, хоть и пехотинец, знает цену гаубицам. Не редко такие пушки спасали его и ребят во время наступления на Запорожье. То летнее наступление он не забудет никогда ведь наступать приходилось на хорошо укрепленные подземные города. У него за плечами 4 войны: Афганистан, Карабах, Приднестровье. Теперь держит строй в Запорожье. Этот крепкий невысокий ростом мужчина во время боев за Нестерянку сам вывез четыре десятка раненых побратимов через минное поле и уцелел.

«По рации выходят — у нас погибшие и раненые, что делать. Командир смотрит, что я взял „Нисан патроль“ и пошел по минному полю. Я тогда вытащил из самой Нестерянки 7 человек, с другого фланга еще троих. Я штабелями ребят засовывал. Надо с этого фланга забрать людей, а танк это страшно, когда еще 800 метров поехал — вывез частями», — говорит Тарас Михальчук.

Тарас Михальчук / © ТСН

Тараса подали на Героя Украины. Однако разведчика награда пока не нашла. Тараса зовут «Испанцем». Он 20 лет прожил в Барселоне имел работу все бросил и приехал на войну.

Тарас — это офицер который водил в наступление роты. Застенчивый герой, который до сих пор с ребятами в полях на равных не только как командир, а как побратим. Тарас не знает лично Дмитрия но видел эфир с французским президентом и тоже ждет оружие. Дмитрий после пережитого на войне решил больше к танцам не возвращаться.

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«Танцами вряд ли. Изменилось мировосприятие: что-то стало важно, что-то нет», — говорит «Танцор».

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